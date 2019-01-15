蘇貞昌拜會蘇嘉全 笑談大小S相見歡

（中央社記者范正祥台北15日電）行政院長蘇貞昌今天拜會立法院長蘇嘉全，互動氣氛和樂。蘇嘉全幽默地說，現在有兩位「蘇院長」，未來要怎麼稱呼，需要好好討論一下，「看是要大S或小S還是怎麼樣」。

蘇貞昌上任第二天到立法院拜會，首先會見蘇嘉全，之後分別拜訪中國國民黨團、親民黨團及時代力量黨團。為了節省蘇貞昌時間，民主進步黨團則與蘇嘉全同一場。

立法院秘書長林志嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團書記長鄭運鵬在立法院正門迎接蘇貞昌及隨行的行政院副院長陳其邁等人。蘇貞昌下車，笑容滿面，以洪亮聲音向眾人道謝，稱說此行是來「拜見」，他也親切稱柯建銘「大立委」。

蘇嘉全致詞時表示，相信在蘇貞昌的領導下，絕對會為台灣帶來更好的願景。隨後，蘇嘉全幽默地說，但有一個「麻煩」之處，就是立法院和行政院現在有兩個「蘇院長」，未來要怎麼稱呼，需要好好討論一下，「看是要大S或小S還是怎麼樣」。

蘇嘉全此話一出，與會者發出笑聲，氣氛歡樂。蘇嘉全和蘇貞昌都笑得燦爛。

蘇嘉全表示，非常歡迎蘇貞昌上任第二天就到立法院拜會，蘇貞昌是他一路追隨的政治前輩，從在屏東選議員、立委、縣長開始，都跟隨蘇貞昌的腳步邁進。蘇貞昌的能力，屏東縣民印象非常深刻，執政期間每次民調都是全國第一。這次蘇貞昌擔任行政院長，「相信以他的魄力、執行力，絕對會讓人民有不同的感受」。

蘇貞昌致詞時，禮尚往來稱許，蘇嘉全和他是一路從「台灣尾」拚到「台灣頭」的好夥伴。隨後，蘇貞昌也微笑回應關於蘇嘉全所提有兩位蘇院長的「困擾」。

關於兩位蘇院長以後在立法院面對立委稱謂時如何分辨的問題，蘇貞昌說，他有一個小小建議，「就是以後凡是比較困難、複雜的問題，就請坐在主席台的蘇院長直接處理，比較簡單的，再叫我回答就好」，也許這樣也是可以劃分的一種。

蘇貞昌此話一出，又是博得與會者一笑。蘇貞昌說，未來行政院為國為民要處理很多事情，確實要立法院繼續指導、監督與支持，立法院通過的各項法律，行政院會好好貫徹執行，福國利民，往後仍請蘇嘉全和立委們繼續多多指教與支持。（編輯：林興盟）1080115