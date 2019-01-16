促進農業醫療交流 泰國代表：泰官方訪台人數增

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）泰國駐台代表通才今天表示，去年泰國官方來台人數大增，進行農業、醫學、工業等方面的交流；泰國畜牧單位高層也規劃上半年訪台。

駐台北泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）今天下午拜訪中央社，由中央社董事長劉克襄、社長張瑞昌、總編輯陳正杰等人接待，討論台泰關係、非洲豬瘟等議題。泰國尚未傳出非洲豬瘟疫情，通才表示，泰國目前仍維持一般的檢疫措施。

關於台泰交流，通才指出，在觀光方面，2017年到2018年台灣赴泰國旅客增加20%，達到約60萬。同時，過去2年來，泰國來台旅客也持續增長。

不僅觀光，台泰在其他領域的交流也有顯著增長。通才表示，去年泰國官方來台人次比前一年增加約75%，訪台最高層級為司長級官員，主要進行有關農業、醫學、工業等領域的交流。

他說，外貿協會去年在泰國舉辦台灣形象展是很好的活動，有助促進泰國對台灣的了解。未來雙方在經貿、投資、旅遊等領域的交流可望持續進展。

在農業方面，通才表示，台灣溫體牛的發展值得泰國學習，從「從農場到餐桌」的模式也值得泰國參考，他希望推動這方面的交流。另外，目前也正在安排泰國畜牧廳高層官員於今年上半年訪台進行交流。

在觀光旅遊業方面，通才表示，台灣有許多值得泰國學習的地方，例如台灣有便利的公共交通，使用悠遊卡很方便。

此外，他表示，樂意協助促進台灣與泰國之間新聞方面的交流，希望泰國能看到更多有關台灣的新聞。（編輯：蘇志宗）1080116