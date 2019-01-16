虐童事件　蘇貞昌：行政首長不能只是跟著生氣

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院長蘇貞昌今說，最近幾起家暴虐童事件，身為行政首長，不能只是跟大家一起生氣。不只要即刻處理個案，讓加害者受嚴厲懲罰，讓受害者得到幫助，還要立即檢查關懷制度漏洞。

蘇貞昌說，他和總統蔡英文進行精簡迅速的午餐會，迅速地檢討問題，也討論如何解決問題。

他說，兩人談起豬瘟防治，希望儘快增加人力和機具，增加機場通關的效率，尤其防疫視同作戰，希望大家暫時體諒，多排幾分鐘的隊，為守護台灣豬豬產業盡一份心力。

蘇貞昌說，蔡總統和他也特別討論最近幾起家暴與虐童事件，身為行政首長，「我們不能只是跟大家一起生氣」。不只要即刻處理個案，讓加害者受到嚴厲懲罰，讓受害者得到幫助，還要立即檢查關懷制度上的漏洞。像是幼童有沒有按時打預防針、是不是有營養不良狀況，第一線的地方政府都能及早關懷、及早介入。

他說，除了事前預防，行政院在去年9月也已經將刑法修正案送立院審查，其中特別增加了處罰凌虐幼童致死、致重傷的刑責。「我會和黨團積極溝通，希望立法院優先審查，盡速三讀。」

蘇貞昌說，他想告訴民眾，「多關心你的鄰居」，與其在事件發生後憤怒圍毆，遇到鄰里有家暴、虐童跡象的事件，勇於幫忙打113，才能讓完整的社會安全網發揮最大的功能。（編輯：陸倩瑤）1080116