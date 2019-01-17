雷霆2000多管火箭齊發 國軍模擬戰痛擊共軍

（中央社記者游凱翔台中17日電）國軍「反登陸作戰」實彈操演今晨登場，模擬共軍自甲南海灘搶灘上岸，千名國軍官兵在陰雨、低溫中拂曉出擊，聯合陸軍、空軍等不同裝備反擊，震耳欲聾砲聲迴盪在岸際，相當震撼。

國防部清晨在台中市清水區番仔寮陣地，由第五作戰區指揮海、空兵力、陸航阿帕契直升機及各式地面武器裝備部隊，以敵登島作戰為想定架構，進行「聯合反登陸作戰」實彈操演。

第五作戰區指出，甲南海灘為共軍登陸主要區域，因此在此海域實施反登陸操演，可實際驗證作戰計畫，並使官兵熟悉作戰環境及戰場經營，符合「作戰在哪裡，訓練就在哪裡」；此外，這次參演的裝備、機具全部隸屬於第五作戰區，更能增加官兵的熟練度，符合真實。

另外，由於當地有不少以漁業為主的民眾，加上有生態保育的顧慮，國軍除了運用既有番仔寮重砲射擊場，也與當地民眾溝通，並協調河川局借用大甲溪出海口高灘地，擴充演習場域，但因受河川地形及保育、環保法規限制，僅能在容許範圍內盡可能符合作戰實況。

清晨5時天還未亮，上千名官兵模擬接獲共軍欲從甲南海灘登陸的緊急訊息後，在陰雨、低溫中拂曉回擊，首先以紅雀無人機聯合監偵後，出動空軍IDF戰機進行泊地攻擊，再以雷霆2000多管火箭、自走砲發動舟波攻擊，震耳欲聾的炮聲迴盪在岸際。

最後以迫砲、火箭彈、CM33裝甲車、M109A6自走砲、M60A3戰車、狙擊槍進行灘岸火力殲滅及反擊作戰，成功阻止欲進犯台灣的共軍，現場硝煙彌漫，相當震撼。

由於天候因素，為兼顧安全，海軍錦江級艦、光六飛彈快艇，拖式飛彈及復仇者飛彈未在此次操演進行實彈射擊。國防部發言人陳中吉指出，非戰時進行演習，必須將安全極大化。

為達到仿真實戰目的，這次的操演共有「三不」，分別是不聚焦火力展示、不安排程序說明、不規劃行政接待，有別於過往演習的火力展示，以模擬戰場實況，讓官兵熟悉接戰程序、指揮管制為最重要目的。

特別的是，此次軍聞社也出動新添購的高速攝影機，記錄雷霆2000多管火箭系統，首次公開在台灣本島的實彈射擊，畫面相當震撼。（編輯：楊凱翔）1080117