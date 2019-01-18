管中閔被彈劾 本土社團呼籲依法撤職

（中央社記者葉素萍台北18日電）監察院日前以台大校長管中閔擔任公職期間，違法兼職，通過彈劾。台灣社等本土社團今天召開記者會，呼籲「依法撤職被彈劾的管中閔」。

監察院15日以管中閔在擔任公職期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，通過彈劾；彈劾案移送司法院公務員懲戒委員會。

台灣社社長張葉森、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏等人今天召開記者會，高呼「依法撤職被彈劾的管中閔」。

本土社團指出，期待相關各機構，可以一如監察院，秉持初衷依法行政處理此案，為台灣民主法治與學術倫理再奠根基。

北社社長李川信說，台大校訓是「敦品勵學」，期待公懲會用最高道德標準來查此案。

張葉森說，管中閔違法失職非常清楚，既然監察院彈劾了，希望管中閔知所進退、自動辭職，也希望公懲會嚴懲，更希望新任教育部長潘文忠追回管中閔聘書。

楊憲宏說，此案在監院沒有藍綠問題，這是一個藍營占優勢的監察院，通過彈劾管中閔，意義重大；管中閔應該自己下台，這樣比較好看；潘文忠既然又回鍋教育部長，期待潘文忠秉持初衷，不能讓善良在台灣就這樣死掉。（編輯：張均懋）1080118