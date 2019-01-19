布局2020大選 民進黨辦新住民原住民交流營

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨原民部、婦女部18、19日在屏東縣辦理第二屆台灣原住民族與新住民文化交流深耕研習營隊，婦女部主任蔡宛芬說，再次培力新住民姐妹，總統和立委選舉與民進黨一起打拼。

民主進步黨今天發布新聞稿指出，原民部、婦女部18、19日辦理第二屆台灣原住民族與新住民文化交流深耕研習營隊，特別挑選在屏東縣舉辦，共有200多位來自全台的原住民與新住民幹部參加。

蔡宛芬表示，舉辦交流營目的，一方面是感謝原住民與新住民朋友在2018年九合一大選選舉期間，對民進黨的支持與幫忙，另一方面，也是希望透過營隊舉辦，再次培力新住民姐妹，總統和立委選舉與民進黨一起打拚。

民進黨原民部主任黃見德表示，雖然2018年選舉民進黨表現不盡理想，但不能就這樣被打敗，希望未來大家重新整隊出來，民進黨會為原住民、新住民的權益繼續努力，讓原住民和新住民都可以受到重視。

民進黨立法院新住民事務發展聯盟立委周春米表示，2018年新住民人口有54萬，新住民的第二代也已有18萬，特別是在屏東，5個小朋友裡面，有1個是新住民的第二代，所以關係非常密切。民進黨非常關注新住民權益，更成立新住民事務發展聯盟，要串聯立委，用立法保障的方式，來照顧新住民朋友。

民進黨新住民事務委員會主委陳凰鳳提到，民進黨新住民事務委員會已經運作2年，也陸續推出成果，這2年來透過定期舉辦座談會，蒐集移民需求，向政府提出政策建議，委員會在工作權益、教育、生活需求等相關面向，有許多成果，未來也會持續扮演新住民、民進黨以及立法院之間的溝通平台。（編輯：楊玫寧）1080119