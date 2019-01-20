蔡碧仲花蓮最有感施政 香榭大道省2億

法務部次長蔡碧仲專訪一（中央社記者劉世怡台北20日電）代理花蓮縣長99天，回任法務部政務次長的蔡碧仲暢談這段期間落實依法行政，查出香榭大道工程不尋常，重新調整，省下2億元，這是他最有感的花蓮經驗，把錢做最好的運用。

蔡碧仲在接受中央社專訪時，娓娓道出代理花蓮縣長期間，對香榭大道、青年安心住宅這兩起案件的處理過程，最讓自己印象深刻。

回顧99天的代理縣長施政經驗，蔡碧仲說，具體談論香榭大道，總工程款逾新台幣2億多元，其中90%是中央補助、10%是地方（花蓮）自籌，但傅崐萁採取的是除了自籌2000萬元至3000萬元之外，還要再自籌3億2000萬元分別去買印度、大陸泉州出產的花崗岩，這明顯違反一般中央跟地方合作工程的常態。

蔡碧仲說，中央因為給了補助款，有權透過專家審核並列出十幾個瑕疵，但地方（花蓮）完全不理，還蠻悍地、未經中央核定發包，發包流標四次，這件工程就是違法，如果發包作業完成，將造成鉅額糾紛，他上任後馬上處理這事。

有人消極勸蔡碧仲說，若弄不好的話，中央恐收回補助款，可能造成老百姓很大的怨懟，所以他當下趕快請業管單位去調整，依照中央的要求，修改成符合中央審核專家的規劃，之後送去給中央核定通過，現在已經發包，雖然後續不曉得工程進度，但他覺得非常有成就感，這一個轉變，包括後來的第二批的花崗岩不購買，總共幫花蓮縣省了2億元。

「另外一個有感施政，就是青年安心住宅」，蔡碧仲說，他認為青年住宅的蓋建與否，是一個非常值得探討的問題，因為對老百姓來說，福利永遠不嫌多，但是要符合他們的需求。

蔡碧仲當時考量，以全台來說，花蓮屬於窮縣，總人口沒超過30萬人，蓋的地方又不是都市化程度高的花蓮巿或是吉安鄉，而是在一個比較周邊的新城鄉，花蓮縣民間總建案，一年平均700戶左右，青年住宅卻要蓋809戶，有與民爭利的疑慮。

青年住宅預計要在民國109年全部都蓋好，再一起釋出，蔡碧仲說，會造成錢滯留，重點又賣得很差，很顯然會損及花蓮縣的財政，造成錢坑且未來恐會變成蚊子館。

蔡碧仲說，一般像青年住宅這樣的福利宅，因為比較便宜，正常是大家爭先恐後搶著要的，他不明白何須要花2800萬元廣告費，認為非常不妥當，因為案件涉及履約責任，因此他只能做的，就是先暫停，責成顧問公司去規劃，這809戶到底要不要繼續蓋。

在花蓮代理縣長短時間，蔡碧仲說，要讓老百姓感受到施政，除了落實依法行政，就是要透明，並提倡廉能，必須要有能力去發現問題及改善問題，要能夠把錢做有效的運用跟分配，依法行政一體適用。（編輯：李亨山）1080120