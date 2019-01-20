家暴案頻傳 陳副總統：公私攜手維護兒少權益

（中央社記者顧荃台北20日電）近來傳出多起家暴與兒虐案件，副總統陳建仁今天表示，公私部門一定要攜手合作，全面維護兒少權益。行政院去年也通過強化社會安全網的計畫，3年投入68億元，支持脆弱家庭。

陳副總統下午出席由「中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南、北苑廣場舉辦的「2019總統府歲末年歡 親親寶貝迎新春」活動，與700多位低收入戶、寄養家庭、身心障礙、偏遠地區原住民、新住民及育幼機構的孩童同樂；陳副總統並與在場的口足畫家一一寒暄致意，表達關懷與敬佩。

陳副總統致詞時表示，中華身心障礙者職業技藝協會多年來主辦這個活動，讓很多小朋友能夠在春節期間感受到關懷跟愛，將來再把愛慢慢回饋出去，愛的漣漪不斷擴散，使這個社會永遠充滿幸福、美滿跟感恩。

陳副總統指出，兒童跟少年是國家的資產跟未來的希望，政府跟民間一定要攜手合作，全面維護兒少權益。近來社會發生了一些家暴跟兒虐等不幸的事件，涉及到貧窮、失業、毒品、精神疾病跟家庭結構等因素，政府需要全面建置相關的服務機制提供協助。

他說，為了避免憾事發生、減少家暴跟兒虐事件，行政院去年2月通過強化社會安全網的計畫，預計在3年內投入新台幣68億元，補充社工人力3000多人，希望能夠建構一個以家庭為中心、以社區為基礎的服務模式，盼能對全國每一個脆弱的家庭提供支持。政府也要重新建構公私部門的分工合作，像今天的活動就是公私合作最好的例子，希望能夠為兒少提供綿密安全的社會網絡。

陳副總統又說，另外，台灣少子女化問題也相當嚴重，政府在去年提出對策，希望對5歲以下的孩子提供友善生養的配套措施，如增建公共托育家園，到111年增加5000個以上公共托育名額、增設公立和非營利幼兒園2247班、推出準公共化托育和教保服務、發放0到4歲的育兒津貼等，讓66萬6000多名孩子受益。

他表示，期望透過公私部門一起努力，共同分擔照顧幼兒的責任，營造友善育兒的環境，減輕家庭負擔，來達到高生育率及讓兒童得到妥善照顧的目標。（編輯：李信寬）1080120