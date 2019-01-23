刑案發生數降破獲率升 內政部：治安穩定

刑事警察局副局長林炎田23日表示，去年刑案發生數為28萬3135件，較106年減少1萬318件，為6年來新低，顯示治安情勢穩定。為因應明年大選，警政署特別成立假訊息專責查緝小組，因應處理假訊息作為。中央社記者王承中攝 108年1月23日

（中央社記者王承中台北23日電）刑事警察局副局長林炎田今天表示，去年刑案發生數為28萬3135件，較106年減少1萬318件，為6年來新低，顯示治安情勢穩定。為因應明年大選，警政署特別成立假訊息專責查緝小組，因應處理假訊息作為。

林炎田今天在內政部例行記者會中表示，經統計去年刑案發生數為28萬3135件，較106年的29萬3453件，減少1萬多件，每十萬人口的發生件數為1200件，也是近年來最低，顯示整體治安情勢穩定。

林炎田指出，刑案的破獲率也從106年的94.6%，上升至去年的95.5%。其中詐欺犯罪數雖然微幅上升，但詐欺財損值較106年減少約新台幣3億元，預防成效亮眼。

根據內政部統計，去年刑案發生數28萬3135件，較106年減少1萬318件，也是近6年新低，破獲數達27萬491件，破獲率從102年的86.57%上升至95.5%。每十萬人口發生件數則從102年的1280.66件，降至1200.74件，6年內減少79.93件。

對於查緝假訊息，林炎田表示，查緝假訊息是因應去年選舉產生，去年大選中查獲假訊息並移送偵辦共146件、182人。因應明年總統大選，警政署也特別成立假訊息專責查緝小組，提升大家科學辦案的能力，加強訓練，精進偵防能量，因應儘速處理假訊息的作為。

林炎田指出，緝毒、打詐及掃黑，是警方維護治安的3大重點。在查緝毒品方面，為有效減少供毒管道，降低民眾接觸毒品的機會，內政部與境外執法機關合作，積極向上溯源追查上游供毒來源，於去年相繼破獲多起毒品走私及製毒案，如去年4月16日屏東縣、台北市、新北市政府警察局共同破獲製毒工廠案，現場查扣安非他命成品250公斤、半成品7公噸，成果豐碩。

在打擊詐騙部分，林炎田表示，警政署已執行2次針對詐騙集團車手的「斬手行動」，擴大針對詐欺集團上、下游共犯全面打擊，查扣不法所得及追查贓款流向，挽救民眾財產損失；同時加強聯防金融機構攔阻民眾遭騙款項，並與相關部會及業者研商管理機制措施，從源頭阻斷詐欺犯罪發生。

林炎田說，為遏止幫派隱身政黨以金錢及暴力介入選舉，警政機關在9合1選舉前，結合台灣高等檢察署及各地檢署實施3波掃黑行動，共破獲132個幫派犯罪組織、逮捕犯嫌1011人，全力將賄選、暴力及其他手段影響選舉的不法分子繩之以法，確保選舉的公平與純淨，成功發揮「檢警一體」的成效，展現政府除暴反黑的決心。（編輯：趙蔚蘭）1080123