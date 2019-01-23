紀念西藏抗暴60週年 民團發起3/10遊行

（中央社記者陳俊華台北23日電）今年是310西藏抗暴日60週年，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，將在台北、台中、高雄騎腳踏車讓台灣民眾更了解西藏議題，3月10日則發起西藏抗暴大遊行。

西藏台灣人權連線發起的「2019為西藏自由而騎」活動，今天上午舉行第一場，從台北市二二八公園到自由廣場，再到立法院群賢樓外舉行記者會，民主進步黨立委尤美女、時代力量立委林昶佐也出席聲援，高喊「西藏是西藏人的」、「達賴喇嘛要回家」等口號。

林昶佐表示，他身為立法院台灣西藏連線的召集人，過去也長期參與西藏自由運動，號召民眾在3月10日要全力支持西藏抗暴日60週年遊行；今年讓世界聽到台灣仍站在自由、民主、人權聲音的最好機會，就是在3月10日跟藏人站在一起，世界各國也都擴大舉辦西藏自由運動。

尤美女說，今天是123自由日，要為西藏自由而騎，中國對西藏的打壓越來越嚴厲，中國對西藏的迫害，同時也是對台灣的威脅，不要認為西藏很遙遠，同樣的問題就會發生在台灣，從公投結果可以看出，中國勢力已經伸到國內，希望大家不要忘記，自由是前人犧牲生命爭取來的，但要喪失卻非常容易。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，中國國家主席習近平說的九二共識就是一國兩制，但從西藏的例子可看到，中國和西藏簽下和平協議、一國兩制後，不到10年達賴喇嘛與8萬名藏人已經流亡到印度；如果中國要跟台灣談什麼事情前，台灣人要先看看西藏的例子。（編輯：林興盟）1080123