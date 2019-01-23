辜寬敏推制定新憲法 賴清德：時機到了

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府資政辜寬敏成立台灣制憲基金會，推動台灣新憲法。前行政院長賴清德今天說，過去因無法解決國家認同、未建立以國家利益為優先的政黨文化，制憲有困難，但現在時機已到。

台灣制憲基金會今舉辦開幕式，宣布制憲運動起跑，基金會指出，要推動制定台灣新憲法，一部由台灣人民制定，符合台灣社會需求，維護台灣主權的新憲法，以建構正常國家，加入國際社會，鞏固民主程序，健全人權法治。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏、前行政院長賴清德、台大名譽教授李鴻禧、民主進步黨主席卓榮泰、時代力量主席黃國昌、社會民主黨召集人范雲、基進黨主席陳奕齊等跨黨派政治人物出席開幕式。

辜寬敏說，需要制定一部新的台灣憲法，並以這個名義，回到聯合國；新憲法制定目的，要讓台灣人民有台灣意識、國民意識、國家意識。

賴清德致詞指出，制憲是民進黨長期主張，台灣各主要政黨也有提出看法；雖然有愈來愈多民眾認為台灣要有一部新憲法，但「主張仍停留在主張，看法仍然是看法」，他很高興辜寬敏出錢出力成立台灣制憲基金會，不再空言，用具體行動，要完成台灣歷史使命，期待「逆風蒼鷹再次展翅」，能夠成功飛到目的地。

賴清德說，現在這部憲法是在中國制定，為中國而制訂，並非為台灣量身訂做；雖然1996年以後，經過7次修憲，有一個新的政府體制，但經過20年實施，不斷出現問題；憲法制定時在中國，那時有大中國的思想，但幾十年來台灣人民已有台灣命運共同體的意識，「這兩個不同的思想，不時在台灣社會產生矛盾，影響台灣團結、一起進步」，這是為何這麼多年不能有一部新憲法。

賴清德也認為，過去台灣面臨兩個困難，一是必須解決國家認同問題，這不是任何一個政黨有辦法的；二是每個政黨都有本身政黨利益，在台灣社會，尚未建立完整以國家利益為優先的政黨文化。

「但是現在時機已經到了」，賴清德說，愈來愈多台灣社會民眾覺得台灣需要一部新憲法，此外，辜寬敏成立制憲基金會是由民間發起，超越政黨；是由下而上全民參與；不是為了任何一場選舉，也不是為了任何政黨，是為了台灣未來；他認為，這3項特色，提供未來台灣可以有一部新憲法的可能性。

賴清德期待，未來這部新憲法，可以更完整保障台灣人民權益；政府體制運作可以順利，不只能接近民意，也能提高效率、服務人民、建設國家，推動國家進步；可以團結台灣人民，台灣不團結，除了不能繼續推動台灣進步，也不能在競爭激烈的國際社會處於不敗之地，更不能面對中國的威脅，所以社會對這部憲法期待很深。

卓榮泰則說，民進黨絕對不能缺席；他願扮演角色，把民間力量與執政團隊的力量結合，並希望有一天更加民主、更加人權、更加自由、台灣是一個主權獨立又安全國家的日子會離大家愈來愈近。（編輯：林興盟）1080123