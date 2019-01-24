中市立委補選 林右昌游錫堃推薦王義川

（中央社記者趙麗妍台中24日電）基隆市長林右昌、前行政院長游錫堃今天接力陪同為台中市第5選區立委補選民進黨籍候選人王義川掃街，2人推薦王義川是接地氣的博士，呼籲大家踴躍投票。

立委補選倒數，王義川今天由林右昌陪同，先是前往北屯區金谷市場掃街，緊接著由游錫堃陪同王義川車隊掃街。

游錫堃表示，2018年底，美國的亞洲再保證倡議法生效，前美國國防部官員包士可（Joseph Bosco）認為，美國應邀請總統蔡英文至國會演說，並與美國總統川普見面，這顯示美國對台灣友善，肯定台灣是民主戰略夥伴、是華人民主燈塔、是印太地區重要的一員。

游錫堃指出，當國際重視台灣的時候，立委補選也應該讓民意展現，讓國際放心，這是這場立委補選很特別的意義。

游錫堃說，王義川是個接地氣的博士，在4年台中市交通局長任內，政績很多，當個立法委員絕對沒問題。

林右昌表示，他陪同王義川在市場掃街時，發現民眾反應比預期熱烈，王義川是他擔任代理黨主席期間提名的，希望大家出來投票，讓王義川為大家服務，投票率越高，當選機率越大，王義川的體力好、有衝勁，是台中市民需要的立委。

王義川則以棒球賽比喻選戰，他說，從一路落後，到現在賽事進行到九局下半，已經是滿壘狀況，正站在得點圈上，最後有游錫堃、林右昌加持，一定能揮出再見安打逆轉勝。（編輯：陳俊碩）1080124