經濟學人：中國軍力迫使台灣檢討軍事戰略

（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國「經濟學人」雜誌一篇專文指出，1996年台海飛彈危機時，中國的軍事支出僅為台灣的2倍，如今則是高出15倍，讓台灣各界領袖急於重新思考自我防衛策略。

文章指出，台灣軍事仰賴最深的美國，已敦促台灣進一步邁向「刺蝟戰略」，盼台灣籌獲較小、較便宜及更加機動的武器，代替像戰機、戰艦等較大、較昂貴的裝備，以便戰時在近岸的水上先耗損共軍。

台灣的政策制訂者已意識到這方面，高層軍事官員2017年啟動「整體防衛構想」（Overall Defence Concept），這個由總統蔡英文支持的戰略，呼應了美方所提的刺蝟戰略。

其中一個優先項目是能避開掃雷的智慧型水雷，有的項目甚至比美國的軍火還先進。其他焦點還包括無人載台，像是可供外島的遠端遙控衛哨槍砲，以及武裝無人機巡邏海岸線。

此外，整體防衛構想還強調飛彈。台灣已大量生產數百枚雄風巡弋飛彈，不只能裝在小型快艇取代裝於大的驅逐艦上，還能裝在無標示的大卡車裡，讓這些裝飛彈的卡車藏於想像不到的地方，即便共軍已消滅台灣的戰機，這些飛彈仍能持續從各地公路網絡打擊敵人，重要的是，這些遠比戰機便宜。

雖然台灣仍有部分高階將領對新戰略持保留態度，認為傳統的重型坦克、戰機與戰艦仍具嚇阻與提振士氣的功能。但文章認為，這些武器都很昂貴，即便台灣希望國造8艘潛艦，每艘也達10億美元，而台灣每年全部國防預算也不過110億美元，且推動全募兵也讓財源更加吃緊。

文章認為，雖然習近平急於催促兩岸統一，但仍避免設定時間表，共軍的兩棲艦隊成長相對緩慢，也讓人懷疑共軍在努力準備入侵，也沒進行大規模兩棲演習，台灣仍有充裕時間備戰。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1080125