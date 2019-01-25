蔡總統：加速天弓三型與雄風三型飛彈量產

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天要求中科院為國防產業的未來50年打下基礎，同時必須加速量產，在確保品質的前提下，加快像是天弓三型飛彈和雄風三型飛彈的生產速度。

蔡總統上午在國家安全會議秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等人陪同下，慰勉「中科院系統製造中心」人員，肯定量產國防戰備武器的成就，並期許中科院加速量產、加速人才傳承、穩健擴大產官學和海內外的多元合作，為國防產業的未來50年打下基礎。

蔡總統先聽取「飛彈量產簡報」，視導「飛彈武器系統量產狀況」，並頒發加菜金慰勉。

總統致詞時表示，今年是中科院成立50週年，50年來，中科院的堅持，確保台灣可恃的國防戰力。像是不久之前，她到東部部隊視導，看到在當地承擔防空重責大任的，就是中科院研發的天弓三型飛彈。操作的官兵們，對這款物美價廉的飛彈，讚許有加。

蔡總統說，更早之前，她登艦視察海軍的水面作戰能力，也看到讓外國人都吃驚不已的雄風三型飛彈。這些都是中科院所建立的台灣之光，是捍衛台灣安全的拳頭。

「如果沒有中科院的前輩埋頭苦幹，就無法達成今天的成就」，總統說，她上任後，中科院的預算有顯著的增加，也拉近了中科院與國防部的距離，更讓中科院前輩的研發經驗，有年輕人來傳承。她也要求中科院董事長嚴德發與國防部副部長張冠群，共同研擬精進中科院的規劃，為未來的50年打下基礎。

總統進一步表示，這樣的規劃，必須達成3項目標：第一、加速量產：研發是學問，量產是實踐，中科院必須在確保品質的前提下，加快像是天弓三型飛彈和雄風三型飛彈的生產速度。

第二，加速人才傳承：過去3年間，中科院系統製造中心任用75位新進人員，今年也規劃再任用80人。

總統並點名3名中科院員工，吳星佑在英國留學，帶了一身功夫，回到台灣貢獻所學，吳星佑在中科院的成就，會讓那些原本想到中國大陸或世界各地發展的年輕人打消念頭，留在台灣。技術師田青芸，先投入軍旅，再到中科院，田青芸在這裡的貢獻，會讓家人、朋友都引以為傲。

第3位技術師廖瀅瀅，總統表示，廖瀅瀅本來在民間企業，從來沒有接觸國防相關產業，但是到了中科院，經過完整的訓練，現在已經成為專家。在中科院的努力，讓廖瀅瀅做到過去難以達成的人生目標。

第三，穩健擴大產官學和海內外的多元合作。總統表示，做為國家的行政法人，中科院有改善國防產業環境的使命，透過彈性創新的經營模式，中科院要讓政府國防自主的政策，穩健實現。

蔡總統說，未來中科院要多和學術界合作，培養年輕人才，也要帶動國內產業升級，營造正派的產業環境。並透過國際合作，讓中科院和國內廠商，能夠和美國、或世界上其他民主自由國家的國防產業，共同發展。

達成這3項目標不容易，總統表示，只有貫徹中科院的四大精神，才能如期如質達成任務。50年來，中科院走過困難，達成今天的成就，「當你們奮勇向前時，總統是你們的靠山，我們一起打拚，為下一個的50年許下承諾。」（編輯：謝佳珍）1080125