是否高雄出發選總統 王金平笑回：想套我話

本身也擔任中華民國商業總會名譽理事長的前立法院長王金平（圖）25日在立法院接受媒體訪問時說，26日下午將有420位企業家到高雄，與幾位縣市長座談，尋求投資機會。他相信對高雄的經濟發展肯定多少有幫助。中央社記者范正祥攝 108年1月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）前立法院長王金平明天下午邀企業家到高雄市，與縣市長座談，還要參加王金平之友會高雄分會成立，被問及「會不會從高雄出發選總統？」他機警笑回：「想套我話？」

王金平明天將回高雄參加「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」，王金平今天說，是支持者自動自發，與他沒有關係，預計有800人到場，想敦促他。

王金平明天下午也將出席在高雄蓮潭國際會館大禮堂舉行的中華民國商業總會「愛鄉．愛土．拚經濟」企業投資台灣－南區會議。包括高雄市長韓國瑜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都受邀。

王金平今天下午在立法院接受媒體訪問時說，明天下午420位企業家到高雄，「與幾位縣市長座談，尋求投資機會。」

被問到是否居間穿針引線將這420位企業家介紹給韓國瑜，王金平說：「是，我擔任中華民國商業總會名譽理事長，這活動是由我跟理事長賴正鎰一起合辦的。」

媒體詢問，韓國瑜是否對此表達感謝，王金平說，現在隨時隨地都有很多人與韓國瑜接觸想到高雄投資。這420位企業家，最起碼也有一些肯定會投資，對高雄的經濟發展肯定多少有幫助。

被問到這麼幫忙，是否與韓國瑜特別友好。王金平告訴媒體，很自然的往來而已，沒有特別怎麼樣，該往來就往來。就地緣關係，「韓國瑜是我的父母官，所以我們接觸機會一定是比較多的」，很自然。

王金平之友會高雄博愛分會明天上午舉行成立大會，預計有包括10多名高雄市議員在內的各界人士與會。談及王金平之友會，王金平說，那是「自動自發」的後援會，北部已經成立一個王金平之友會，2月16日晚間將舉辦幾千人的音樂會；中部與東部應該也會陸續成立（編輯：謝佳珍）1080125