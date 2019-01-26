國軍反登陸零預演超逼真 學者肯定：為戰而訓

（中央社記者游凱翔台北26日電）有別過往「觀眾導向」演習，17日在台中甲南海灘實施的反登陸作戰，國軍為符合戰場實況祭三不，包括沒有火力展示、說明官等。戰略學者今天給予肯定，強調這才是「為戰而訓」。

國防部循例在年末都會進行春節加強戰備演練（簡稱春巡），並邀請媒體採訪報導。這次春巡分別是16日的空軍幻象戰機「大馬力試車」及「緊急戰備起飛」；17日的陸軍台中甲南海灘「反登陸作戰」；24日的海軍「銳鳶無人機與外海艦艇進行聯合偵監作業」，陸海空戰備演練齊發。

較特別的是，17日清晨5時在台中甲南海灘、大甲溪口登場的反登陸作戰，國軍為達仿真實戰祭出「三不」，分別是不聚焦火力展示、不安排程序說明、不規劃行政接待，事前也無預演，以模擬戰場實況，讓官兵熟悉接戰程序、指揮管制為目的。

但也因為如此，有別過往觀眾導向的演習，媒體在甲南海灘捕捉畫面時，因為並不清楚下一波演練位在何處、成為無頭蒼蠅，漏拍許多演練精彩畫面。但軍事專家、戰略學者均對此給予高評價。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，過去演習為了讓媒體方便拍攝往往會聚焦在火力展示，但事實上，戰爭發生時的登陸區域、火力集結範圍並沒有這麼小，而是以大範圍的方式進行，加上現今作戰可能在電子偵蒐上就決定一切，射程也多是在視距外發生，與過往演習所呈現有所落差。

林穎佑強調，對於軍方以仿真實戰進行演練，應給予肯定，代表是為戰而訓，而不是為了畫面而訓練。但他也認為，適度的透過火力展示、釋放訓練畫面，可以可以強化軍事透明度，也能夠讓民眾更了解國防。（編輯：楊凱翔）1080126

國防部春節加強戰備，17日清晨在台中番仔寮陣地進行聯合反登陸作戰實彈操演，由第五作戰區指揮海、空兵力、陸航直升機及各式地面武器裝備部隊，以敵登島作戰為想定架構，進行實彈演練。中央社記者張皓安攝 108年1月17日

國軍「反登陸作戰」實彈操演17日登場，模擬共軍自甲南海灘搶灘上岸。軍方出動雷霆2000多管火箭系統反制，同這也是首次公開在台灣本島的實彈射擊。中央社記者游凱翔攝 108年1月17日