扶輪獎學金頒獎 總統勉傳承超我服務精神

總統蔡英文26日南下嘉義，出席中華扶輪教育基金會創立43週年暨2018-19年度中華扶輪獎學金頒獎典禮，除恭喜各得獎者外，也期勉獲獎學子將來不忘回饋社會，傳承扶輪精神。中央社記者江俊亮攝 108年1月26日

（中央社記者江俊亮嘉義縣26日電）總統蔡英文今天下午出席中華扶輪教育基金會獎學金頒獎典禮時，期勉獲獎學生將來學有所成，不要忘了回饋社會，繼續傳承扶輪「超我服務」的精神。

財團法人中華扶輪教育基金會今天在嘉義縣朴子市稻江科技暨管理學院舉辦創立43週年暨2018-19年度中華扶輪獎學金頒獎典禮，蔡總統、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘等人出席。

蔡總統致詞指出，中華扶輪教育基金會成立至今43週年，對台灣教育做出很多重要貢獻，相信每位捐助人對台灣都有一份很深刻的愛，才願意惜才育才；唯有不斷為台灣培育出新世代優秀人才，整個國家社會才有動力不斷前進。

蔡總統表示，中華扶輪教育基金會從深耕台灣到邁向國際，為台灣培育最優秀人才，也積極協助清寒優秀青年出國深造，並獎勵僑生來台，創造許多國際交流機會，同時也透過台灣扶輪大使獎學金，讓更多優秀人才可以走向國際，發揚台灣扶輪精神。

蔡總統指出，中華扶輪教育基金會近年來除了教育之外，也透過「台灣扶輪公益獎」，表揚各行各業傑出人士，為社會豎立傑出楷模，恭喜所有得獎者，將來學有所成，不要忘了回饋社會，把扶輪「超我服務」的精神傳承下去。

中華扶輪教育基金會董事長陳茂仁致詞表示，中華扶輪教育基金會自1975年創立以來，總共獎助4466名學子，其中，包括頒發國內外在學碩士班及博士班研究生4224名，如今這些獲獎者已在各行各業中奉獻所學。

他說，為表達扶輪對一切有益事業、專業的肯定及讚揚，今天也頒發「台灣扶輪公益獎」，得獎者是中央研究院基因體研究中心副研究員張典顯博士。張典顯在致力專業學術研究之餘，因熱心教育公益而獲獎。（編輯：戴光育）1080126