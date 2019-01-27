北市立委補選 學者：空軍力量難轉換成選票

（中央社記者蕭博文台北27日電）台北市立委補選結果出爐，柯家軍的陳思宇票數未破萬。學者認為，這場選舉將給台北市長柯文哲很大的打擊，空軍力量無法轉換成選票，可能促使柯文哲認真思考組黨的可能性。

中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳認為，這場選舉投票率低，對擁有堅定基本盤的民進黨有利，而所謂的柯粉以年輕人居多，是否願意耗費時間心力成本在冷氣團來襲之際出門投票，不無疑問。

世新大學新聞學系教授彭懷恩也認為，低投票率對白色力量不利，因為研究顯示年輕族群熱衷於網路，更勝於出門投票，而且近期網路聲量仍屬高雄市長韓國瑜最高，今天投票給陳思宇的應該是真正的「柯鐵粉」。

至於陳思宇得票數未破萬，是否影響柯文哲競逐總統大位，鈕則勳說，陳思宇落敗證明柯文哲光環無法照亮陳思宇，立委補選未必是2020年總統大選前哨戰，但柯家軍鎩羽而歸，應足以讓柯文哲體認到沒有政黨組織的奧援，網路聲量與實際選票將產生落差。

鈕則勳指出，這場選舉顯示低投票率之下，選戰還是回歸藍綠對決，空戰要能成功轉換為選票，還是要結合地面組織戰，這場選戰無疑對柯文哲發出警訊，倘若柯文哲有意角逐總統大位，應該會認真思考組黨的可能性。

彭懷恩則說，陳思宇落選將對柯文哲產生蠻大的打擊，偏低的得票數也會令人懷疑白色力量未來是否能扮演決定性籌碼的角色，民進黨恐怕也不會再如此懼怕柯文哲。

但彭懷恩也認為，柯文哲支持者多為年輕人，這些支持者討厭藍也討厭綠，也不想參加政黨，標榜白色力量的柯文哲因此成為支持者心理投射的對象，柯文哲組黨是否對他有利，仍值得深思。

綜觀選情，鈕則勳說，民進黨何志偉本次得票率遠不及上一次姚文智的59.29%，甚至連50%都不到，只能說是慘勝，顯示民進黨止跌但未回升，要發揮執政的主場優勢，還有一大段路要走。

彭懷恩也認為，士林、大同區本來就是台北市最傳統的選區，選民依政黨傾向決定投票對象，何志偉贏不多，國民黨陳炳甫不算輸，加上國民黨立委補選候選人沈智慧在台中市勝出不少，民進黨這次補選沒有贏得很好看，只是守住平盤，還沒強勢反彈。（編輯：陳清芳）1080127