傳統基金會創辦人佛納訪台 彰顯台美緊密關係

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）外交部今天晚間表示，美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）訪台，將拜會政府高層並與中經院合辦「經濟自由度報告」研討會，彰顯台美緊密友好的夥伴關係。

外交部發布新聞稿表示，佛訥去年10月曾專程來台參加國慶大典，對佛訥再度於今天至31日訪台，表達誠摯歡迎。佛訥一行3人，將拜會政府高層與相關部會。

另外，傳統基金會也將與中華經濟研究院在31日合辦「2019年經濟自由度報告－深化台美經貿關係暨台灣加入區域經濟整合」研討會；根據議程，佛訥將出席致詞。

傳統基金會自1995年起，每年均與華爾街日報共同編撰「經濟自由度報告」，評估全球經濟體的自由程度。外交部指出，台灣今年在該經濟自由報告挺進全球第10名，報告顯示台灣推動經貿自由化及市場開放、積極融入區域經濟整合的努力，獲得國際社會肯定。

外交部指出，佛訥備受美國各界敬重；自1973年創立傳統基金會以來，他持續透過該基金會推動強化台美關係，呼籲美國政府基於「台灣關係法」對台提供安全協助，並大力推動台美洽簽自由貿易協定（FTA）。

在今年台美共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，佛納來訪彰顯台美緊密友好的經貿往來與夥伴關係，極具意義。（編輯：林孟汝）1080129