楊翠談中正紀念堂轉型 階梯擬刻民主運動大事

（中央社記者游凱翔台北30日電）中正紀念堂轉型備受關注，促轉會代理主委楊翠今天表示，全案仍未細部討論，但有專家建議，應將戒嚴及解嚴後的民主運動，以大事紀方式印刻在89階的階梯，代表反省的過程。

楊翠晚間接受廣播電台「寶島全世界」專訪，主持人鄭弘儀問及文化部長鄭麗君遭掌摑、中正紀念堂轉型、新台幣是否改版、全台灣的中正路是否更名、前促轉會副主委張天欽的發言爭議等議題。

針對鄭麗君遭藝人鄭惠中掌摑的事件，楊翠認為，台灣社會因為有長期的戒嚴，導致黨國意識形態的深固，也存在於許多社會大眾的心中，因此對於掌摑事件，她不會解讀成個人暴力行為，而是威權遺緒的殘留；她也說，接任代理主委迄今，也曾收到恐嚇信件，但認為台灣仍是一個善意的社會，因此沒有報警，而是由政風保留。

針對中正紀念堂的轉型方式，楊翠指出，中正紀念堂有許多的威權語彙，例如象徵蔣中正年齡的89個階梯、牌樓等，要如何轉型目前仍未進行細部討論，但轉型若只談論拆除，就是便宜行事，更無法引起社會對此議題的思考。

楊翠也說，針對89個階梯部分，有專家建議可以將戒嚴時期每一年發生的大事情，以及解嚴後台灣的民主社會運動（野百合、野草莓等）印刻在階梯上，讓民眾由下往上走的時候是「反省的過程」，而非威權的膜拜；至於中正紀念堂的名稱該如何改變，楊翠則認為應集思廣益，朝向名稱內「中心」、「博物館」等字的方向進行。

至於國家音樂廳及國家戲劇院的建築、名稱是否會因為轉型而更動。楊翠明確表示：「不會。」主要針對精神層面跟內涵進行反思、改變。

針對新台幣是否改版，楊翠表示，一直以來都有在進行相關的研究，經查，新台幣1元、5元及10元銅板，及面額200元的鈔票有威權象徵，也發文給中央銀行了解過去的改版經費、未來改版經費評估等內容，央行也已回覆，但由於是密件，細節不能對外公布。

楊翠也說，央行每年都有編列40億至60億元的經費進行國幣的汰舊換新，未來若有需要改版，會以漸進式的方式汰舊換新，並將有威權象徵的國幣漸漸汰換，將視狀況召開公開的討論會。

由於全台灣各個縣市幾乎都有「 中正路」，是否更名也被討論多年。楊翠表示，經過清查，全台灣以兩蔣為名的道路約有500處、以蔣中正為名的道路近300處，相較於波蘭、烏克蘭、西班牙等國家進行威權紀念物的處理狀況，台灣因為比較小，相對國外會更好執行，但目前僅先進行技術性的清查工作，細節仍未討論，但相信有相當程度的社會大眾重視此事。

針對張天欽的發言爭議，楊翠坦言，此事件確實傷害了促轉會的公信力，甚至傷害推動轉型正義工作的節奏，「多多少少會有一些無力感」，但促轉會已重新站起來、反省，尋找新的策略繼續向前。（編輯：張均懋）1080130