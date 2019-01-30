國際友人挺台參與世衛 總統：民主台灣不孤單

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今晚在臉書分享國際友人為台灣參與世界衛生大會發聲的影片。總統說，民主台灣不孤單，並請網友把影片傳給外國朋友，大聲告訴世界，台灣可以為世界帶來更多幫助。

美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）與梅南德茲（Robert Menendez）29日提出法案，支持台灣參與WHO。殷荷非指出，中國已連續3年透過外交霸凌手段阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），積極協助台灣參與世衛大會有助遏止中國在國際組織的擴張行徑。

蔡總統晚間在臉書發文表示，民主台灣不孤單，跟她一起花4分鐘，看看國際友人為台灣發聲。

總統說，美國、日本、索羅門群島、尼加拉瓜、海地、巴拉圭、瓜地馬拉、史瓦帝尼，這麼多國家從今天開始有一個新的共通點，就是都在這幾天的WHO（世界衛生組織）執委會上，發言支持台灣參與，SpeakUpForTaiwan！

總統表示，世界的朋友聲援台灣，是因為在醫療、公共衛生等領域上，已經有長期的國際貢獻。台灣可以為世界帶來更多幫助，請網友一起把影片傳給外國朋友，把支持台灣的聲音傳出，大聲告訴世界，TaiwanCanHelp！

總統也分享每個國家為台灣發言的影片，並說，勇敢自信世界同行，「我做事你分享」。（編輯：李信寬）1080130