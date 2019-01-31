提升銀髮族經濟自主 蘇揆：加強推動以房養老

（中央社記者顧荃台北31日電）台灣已邁入高齡社會，為照顧銀髮族晚年生活，提升經濟自主能力，行政院長蘇貞昌今天要求金管會加強推動「以房養老」措施，讓最需要者，能得到社會的正義或溫暖。

金融監督管理委員會上午在行政院會中，報告推動「普惠金融—樂齡扶弱」成效。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在院會中表示，隨著生活型態的改變，有些高齡者生活窮困，只剩下一棟房子，不知如何生活及運用。以房養老核貸件數由105年的1200餘件，成長到去年3000多件，若可再加強，應更可顯示成效。

金管會銀行局局長邱淑貞表示，台灣107年邁入高齡社會，加上城鄉差距造成弱勢族群缺乏經濟保障，因此金管會針對高齡者及弱勢者推動金融政策，引導金融機構發展符合高齡者及弱勢者需求的金融商品或服務。

邱淑貞表示，其中蘇貞昌要求加強推動的以房養老，是由高齡者提供自有不動產，設定抵押權給銀行，銀行每月撥付本金，作為老年生活保障的措施。截至107年底，計12家銀行開辦，承作件數3069件，核貸額度合計約新台幣169.48億元。

邱淑貞指出，推動以房養老最主要的瓶頸是觀念，因為許多長者仍覺得房子要留給子孫，有些繼承人也會反對，認為房屋被抵押拍賣會喪失繼承權。因此現在有設計相關機制，子女或繼承人未來有錢可償還銀行貸款時，就可拿回房子；若長者想抵押而繼承人反對時，有見證人機制，以避免未來糾紛。

金管會副主委張傳章說，12家辦理以房養老的銀行，件數排名依序是合庫、土銀與華南銀行。以房養老在量上還有增加的空間，金管會將盡力宣導。最重要的是要改變觀念，以及精進商品設計，例如有些承作者擔憂以房養老最多30年，房子可從60歲住到90歲，但有些人比較長壽，會擔心期限問題，這個就可以再研議，設法更周延。

另外，邱淑貞說，相關金融政策還包括將「小額終老保險保費收入」列為人身保險安定基金差別提撥率項目，以鼓勵保險業推動小額終老保險，107年底有效契約件數達約43.6萬件；修正相關規定，擴大以經濟弱勢者及特定身分者為承保對象的微型保險承保範圍，並明定家庭成員範圍，以避免業者認定標準不一致，107年底累積承保人數逾62.7萬人，總累積承保保額逾2042億元

她說，金管會也放寬銀行在偏鄉設置分支機構的條件限制，且可隨時提出申請，目前銀行業於偏鄉設置分支機構計有44處；並請銀行業應優先設置符合輪椅民眾使用的自動提款機（ATM）機型，107年底無障礙ATM達2萬6412台，已達全體ATM的90%，符合視障者需求的語音ATM共計1259台。（編輯：林興盟）1080131