百年古蹟揭面紗 總統府洗外牆眉角多

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統府外牆從2004年清洗修復，至今15年，為了迎接總統府主建築落成滿百年，總統府近來展開清洗工程，要讓這棟建築物像掀起面紗的古典美人。面對百年古蹟，清洗工序大有學問。

1919年3月落成，今年滿100週年的總統府是國政中樞所在，不過，總統府外觀受風吹日曬雨淋，多處呈現色澤不一、風化結構破損、滋生霉菌髒污、多處紅磚及牆面材質劣化產生滲漏，除了影響觀瞻，紅磚若掉落，也會影響到人員安全。

總統府主建物及偏樓等周邊區域外牆，從2004年清洗修復，至今已15年；總統府第三局局長李南陽說，總統府外牆好多年都沒洗了，這次把它好好洗一遍。

李南陽指出，為了保護古蹟，磚面不是用化學藥物清洗，因為化學藥物雖然洗得比較乾淨，但會傷了表面；施工單位是以清水加壓清洗，透氣漆粉刷、再噴塗奈米防污劑。

「這是百年古蹟了，很怕一洗下去，紅磚就崩落，因此，清洗之前，要先測試敲敲看」，李南陽說，如果覺得聲音不太對，就要把黏著劑打進去加強，等磚塊牢固，再用清水加壓清洗，水壓也要低，盡量不要傷害到主體，就像故宮修復古董一樣地用心呵護。

李南陽指出，上次總統府修復外牆時，曾經在台灣找廠商，窯燒出接近原來顏色、規格的面磚，當時留了一些備品；這次清洗工程規劃階段，擔心面磚掉落太多，備品不夠，也曾透過管道，試著與100年前產製紅磚的日本廠商「品川白煉瓦株式會社」聯絡，希望燒製出更接近原物質感、顏色的面磚，後來發現，這家工廠還在，但已經轉手給別人經營，也不再產製紅磚了。

李南陽說，總統府去年底已經完工外牆清洗第一期工程，面向博愛路的立面煥然一新，彷彿掀起面紗的古典美人，今年適逢建築百年，正面清洗完後，整棟建築將華麗轉身。

他說，未來總統府打算每2年就編列預算清洗外牆，平常就要維護，而不是十幾年才洗一遍，畢竟，太久沒洗，牆面髒污累積，最後反而要耗費更多的成本、人力。（編輯：謝佳珍）1080202