新北三重立委補選 蘇貞昌侯友宜推薦參選人

民進黨立委補選參選人余天（右起）6日陪同行政院長蘇貞昌參訪三重的廟宇聖賢宮，蘇貞昌致贈香油錢。（行政院提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市長侯友宜今天推薦三重立委補選中國國民黨參選人鄭世維是好人才，做事會有好的表現。行政院長蘇貞昌則推薦民進黨參選人余天，生性急公好義，可以為三重市民傳達民意。

新北市長侯友宜今天前往三重區先嗇宮、南聖宮、義天宮參拜祈福，並祝福民眾幸福滿滿又賺大錢，初二可以睡飽飽、睡好好，平安、健康。

受訪時，侯友宜表示，人生的命運和國家的命運綁在一起，應該團結凝聚所有的力量打拚，不管外面的風雨，一定可以國運昌隆、國泰民安。

侯友宜推薦陪同的立委參選人鄭世維時表示，三重區認真打拚的鄭世維要參選立委補選，他給予鼓勵支持，希望鄭世維認真打拚的態度，有一天可以為三重市民服務。他相信鄭是個好人才，做事可有很好的表現，能讓大家看得見。

鄭世維受訪說，高雄市長韓國瑜要在春節期間休息，過完農曆新年後，他會透過黨部與友人和韓國瑜聯繫，到三重幫忙推薦。韓國瑜是空戰，侯友宜是陸戰，且侯友宜是新北市大家長，扮演舉足輕重的角色。

民進黨立委補選參選人余天今天則陪同行政院長蘇貞昌參訪三重的廟宇聖賢宮，兩人一起上香。

蘇貞昌推薦余天急公好義、講義氣，他說，余天當過立委，一直與基層在一起。這次接受民進黨的立委補選徵召，黨中央主要就是要以余天的急公好義、出錢出力的天性，希望讓余天當選立委後，好好發揮。

蘇貞昌拜託三重選民一起加油，讓余天成為替大家傳達民意的好立委，進入立法院服務。他說，余天為民進黨新北市黨部主委，重視民意、敢說、勤跑基層，識途老馬一定可以為民做事。

蘇貞昌也在三重地區新北市議員等人陪同下在聖賢宮上香祈福，並發放福袋。（編輯：李亨山）1080206