吳敦義靈鷲山走春禮佛 祈願兩岸和平

（中央社記者黃旭昇新北6日電）中國國民黨主席吳敦義、蔡令怡夫婦今天前往靈鷲山無生道場走春，與開山住持心道法師敘舊，燃燈供花、捻香禮佛，為全民祈願國運昌隆，富貴平安，兩岸維持和平穩定發展。

吳敦義賢伉儷今天中午到新北市貢寮靈鷲山，與心道法師進入圓通寶殿捻香祈福、燃燈禮佛，以佛弟子身分祈願能護法利生。

靈鷲山佛教團今天下午發布新聞表示，心道法師說，善心善念才會有善緣，靈鷲山35年來，推動生命和平教育，他勉勵民眾「相信一切因果，勤行善」，更祈願人人平安。

吳敦義發放「一元復始」富貴紅包給信眾喜氣結善緣，他肯定心道法師創辦的靈鷲山教團，是社會安定的重要力量，致力利益眾生的佛陀志業，為眾生慈悲無悔付出。

吳敦義表示，大年初二除陪太太回娘家，最重要的事就是參訪靈鷲山，以慈悲喜捨的感恩心、歡喜心禮佛，希望新的一年，全台灣風調雨順、國基鞏固、經濟富裕、真正展開光明的未來。（編輯：李亨山）1080206