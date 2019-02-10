公投爭議多 立院新會期朝野推動修法解決

（中央社記者劉冠廷台北10日電）去年九合一選舉併公投亂象多，民進黨立法院黨團今天表示，已成立公投研修小組，開議後會針對公投的內容與細節討論；國民黨團也表示，將針對公投所產生的亂象，討論如何修法。

立法院新會期將在15日開議。民進黨立法院黨團幹事長李俊俋今天表示，已成立公投研修小組，開議後會針對公投的內容與細節做討論，基本上的方向包括未來公投與大選是否分開、延長公告日期、身分認證，以及全部題目是否集中在一張公投票等，未來會再針對這些相關細節討論。

喜樂島促立委支持修法，開放公投台灣前途，對此，李俊俋說，民進黨團在上會期已表示，任何相關連署，希望黨團一致處理，個別立委不要去處理這件事。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚表示，對於公投法修法，目前黨團內部尚未正式討論，但針對2018年公投所產生的亂象，包括公投票過多張，以及公投審議的過程等內容，會在開議後開會討論。

至於公投是否要與大選分開，吳志揚則表示，他認為是要合併，只是如果離投票日太近才成立的案子，就不應該勉強併入一起投票，因為可能會產生宣傳不足等問題。

在親民黨立法院黨團方面，將提出4點公投法修正方向，包括成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻宜適度調整；公投結果行政院若不執行應總辭下台；主管機關應於公民投票案成立後4個月起至6個月內舉行公民投票，延長公投的宣傳期；以及評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。（編輯：楊玫寧）1080210