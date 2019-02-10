志願役士兵變IDF女飛官　郭文靜創國軍首例

空軍中尉郭文靜以志願士兵身分入伍，去年完成訓練，為IDF經國號戰機再添一位生力軍；她是國軍首位由士兵轉服二代機的女性飛行員。（軍聞社提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年2月10日

（中央社記者余祥台北10日電）空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行官中尉郭文靜以志願士兵身分入伍，民國103年報考飛行常備軍官班，去年完成訓練，為IDF經國號戰機再添一位生力軍，她也是首位由士兵轉服二代機女性飛行員。

根據軍事新聞通訊社報導，郭文靜民國98年入伍，以志願士兵身分進入軍中，在空軍第439聯隊、現為空軍第6聯隊飛行中隊擔任行政兵一職，當時看著單位上飛行員教官翱翔天際的英姿，讓她心中萌生「想飛」的念頭。

軍聞社報導指出，在輔導長一次無意的詢問報考飛行軍官意願下，開啟了郭文靜飛行夢想的起點。郭文靜民國103年報考飛行常備軍官班，並在去年初完成換訓、單飛，並在去年底正式完成IDF經國號戰鬥機換裝訓練，展現巾幗不讓鬚眉的氣度。

談到單飛的前一天晚上，郭文靜表示，當下的心情是興奮又害怕，單飛是飛行訓練上重要的一關，更意味著未來的每一次飛行，後座已沒有教官會適時給予指令，必須靠自己處理所有可能面臨到的狀況。

正式進入到以任務性質為主的作戰隊後，郭文靜表示，與換裝訓練階段最大的不同，是在作戰隊中，要能懂得臨機應變，謹慎執行上級交付的任務，加上飛行員每天身、心理狀況都不同，如何克服壓力面對挑戰，是她每天要面對的課題。

郭文靜表示，對於自己現在能翱翔天際，仍覺不可思議，她想告訴每一位懷抱夢想的學弟妹，不管成果是好是壞，都要勇敢踏出第一步，過程辛苦是必然的，因為飛行線上的每位教官，都是經歷過扎實的訓練，才能成為一位空防英雄，捍衛台海領空。（編輯：謝佳珍）1080210