綠暫不處理勞保年改 藍質疑為何不檢討

（中央社記者劉冠廷台北10日電）民進黨立法院黨團幹事長李俊俋今天表示，目前沒有計畫要處理勞保年金改革的問題，應再多聽各方意見；國民黨立法院黨團則質疑，勞保會比較快破產，為何不用改。

行政院已於民國106年3月將攸關勞保年金改革的勞工保險條例部分條文修正草案送立法院審議。草案擬將勞保費率由現行的9.5%逐年調升，民國111年提升到12%，後續再視情況檢討；並強化政府責任，每年挹注勞保基金新台幣200億元，承擔最後支付責任。

李俊俋下午向中央社記者表示，目前沒有計畫處理勞保年改，應該多聽各方意見，最主要原因是勞保部分，雇主多元且行業別不同，雇主與勞工間性質的差異就會不同，與已經實施的軍公教年改，雇主只有政府一個，兩者有很大的差別。

不過，國民黨團書記長吳志揚說，勞保會比較早破產，為什麼不用改；行政院長蘇貞昌針對勞保問題曾說政府絕對負起最終支付責任，為什麼國家是軍公教直接的雇主，卻不用負最終支付責任，不想負責就用減低給付的方式處理。

吳志揚表示，如果政府不推動勞保年金改革，就應該還軍公教公道；如果要推勞保年金改革，就要自己去面對勞工，這是執政黨的責任。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，已經實施的軍公教年金改革對社會衝擊太大，如果現在要推動勞保年改，首先應該再檢討一次軍公教年改，畢竟當初修的太嚴格了，處理勞保年改前，應該納入軍公教年改，才能降低紛爭。（編輯：謝佳珍）1080210