台灣關係法40週年 美國會重量級人士可望來台

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）今年是台灣關係法立法40週年，美國在台協會預計4月舉辦大型活動。學者分析，美國國會重量級人士來台與會應該是可預期的；另外，美方比較可能派出非國安領域的資深官員來台。

被視為台美關係基石的台灣關係法在美國國會通過後，由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署，效力回溯至當年1月1日。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）日前指出，規劃於4月舉辦大型慶祝活動，預期屆時將有重要的國會議員來台參加活動，並期盼美國行政部門也派資深官員出席活動。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，台灣關係法既然是美國國內的立法，美國國會重量級人士來台出席活動「應該是可以預期的」。至於美方行政部門，他認為，美國的觀點應該是派出「適當層級」的官員即可。

他分析，美國行政部門會謹慎考量派出的官員；有鑒於美中關係當前的局勢以及其他區域問題，美國可能會有所顧忌，不會故意踩北京的紅線。

黃介正表示，美方較有可能派出經濟、貿易、文化等非國安領域的官員來台與會，層級可能是部長級或是副部長級。若是外交、國防等涉及國安領域，他認為，美方可能派出的層級頂多是助理部長級官員，「不太容易再高」。

美國最近一次派出部長級官員來台是在2014年4月、前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，時任環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）訪台。

國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博表示，台灣關係法立法將滿40年，美方來台參加慶祝活動的官員層級可作為台美關係發展的指標之一，不過，仍須考量當時的環境，包括美中貿易戰等因素。

他認為，若美方派出主管東亞太平洋事務（包括台灣事務）的助理國務卿或是助理部長級官員來台，可視為台美關係發展的一項突破。

另一方面，他指出，由於台美在環保、衛生等領域的合作交流密切，美方若派出環保、衛生等非關政治、主權的部長級或是副部長級官員來台也算合理；對美中台三邊來說，可說是「三贏」的結果。（編輯：楊玫寧）1080210