蔡總統：從不反對兩岸交流 爭議應坐下來談

總統蔡英文11日在台北圓山飯店，出席2019大陸台商春節聯誼活動，向與會來賓致詞賀新春。中央社記者徐肇昌攝 108年2月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天說，從來不反對兩岸交流，兩岸地理距離這麼近，雙方頻繁交流互動，是自然、必然的發展；她說，兩岸之間的任何爭議都可以，也應該坐下來談，共同化解爭議分歧。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉行的「2019大陸台商春節聯誼活動」，海基會董事長張小月、海基會副董事長姚人多、陸委會主委陳明通等人陪同。

總統提到，今天的活動主題是「歡迎回家」，她邀請台商朋友積極回台投資，共同推動產業轉型升級，提升國際競爭力。

蔡總統說，台商朋友在海峽兩岸穿梭，當然很關心兩岸關係的變化。她要再一次強調，「我們從來不反對兩岸交流」，兩岸之間地理距離這麼近，雙方頻繁的交流及互動，不僅是自然、也是必然的發展。

她表示，兩岸間各層面的交往已經很密切，無論是觀光、經商、婚姻，各式各樣的交流互動，都不應該被任何政治框架及前提所限制、干擾。兩岸唯有平等尊嚴，才能互惠互利，共創雙贏，這也是台灣社會的共同期待。

蔡總統說，兩岸之間的任何爭議都可以、也應該坐下來談，共同化解爭議跟分歧，這是她一向的信念。

另外，她也提到，兩岸關係的和平穩定是亞太地區的重要議題。台灣身為國際社會負責任的一員，會持續致力於維護兩岸關係的和平穩定。「但是，我也要提醒，責任從來不是單方面的，所以，我也期待區域內所有的參與者，都能夠負起維護區域和平穩定的責任。」（編輯：謝佳珍）1080211