美不挺台獨公投 學者：提醒勿影響台美關係大局

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）喜樂島推台獨公投，美國在台協會表示，美國不支持台灣獨立的公投。學者分析，當前台美關係良好，美國這樣的表態是要提醒，不要因為某些舉動而影響台美關係整體發展的大局。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏推動修公投法、實現正名制憲。美國在台協會（AIT）今天明確表示，美國反對單方面改變現狀的作為；美方長期的政策是不支持台灣獨立的公投。

對於AIT表態不支持台獨公投，外交部發言人李憲章表示，台灣是民主自由的國家，公投是人民享有的合法權利。作為一個負責任的政府，外交部尊重公民行使公投權利及其結果，但也需要考慮台灣對促進區域和平與穩定的角色及責任，「因此我們會審慎處理公投的議題」。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者訪問時表示，對於推動台獨公投，美國認為「不適宜」；對台灣來說，這時候去做這件事是否合適，也還有很多討論空間。

他指出，值得注意的是，美國明確表態不支持台獨公投也是在提醒，不要因為某些舉動而壞了台美關係整體發展的大局。美國希望台灣看清楚台美關係發展的大局。

賴怡忠表示，今年是台灣關係法立法40週年，台美之間有許多重要活動將舉行，包括3月在台北舉辦的區域宗教自由對話等。

賴怡忠也指出，當前台美關係良好，台美對於中國、區域局勢、台美關係發展等議題的共識很高。台美都認為，如何強化台灣自我生存的能力是很重要的事，這包括軍事、台灣外交安全網、台灣經濟永續發展的能力等；現在對台美關係、對台灣發展來說，這些是最重要的工作。

他說，在這個時候推動所謂的台獨公投，在台灣沒有取得理念相近夥伴的支持下，只會讓台灣的生存發展受到阻礙。

對於美國表明不支持台獨公投，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪時表示，最主要還是基於「美國的利益」。

他分析，美國有自己的「一中政策」，並與台灣維持非官方關係，美國認為台獨公投將會挑戰美國對海峽兩岸的基本政策。同時，美方也認為，這樣的公投會讓台海情勢更為緊張，對台灣不一定有利，甚至還有可能因為台灣這樣的做法而影響區域穩定，對美國的利益並無助益。

黃介正進一步表示，美國儘早明確表達立場，不留模糊空間，也可以形塑台灣民意。（編輯：林興盟）1080213