總統初選 吳敦義再拋民調黨員投票各半

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨主席吳敦義日前拋出總統黨內初選採全黨員投票及總統候選人為當然黨主席的構想，他今天再提，有人建議以5成黨員投票、5成民調選出人選，既然5成由全黨員投票，總統候選人接手黨主席也很合理。

針對總統黨內初選機制，吳敦義日前拋出採全黨員投票以及總統候選人擔任黨主席的構想，日前遭表態參選的前新北市長朱立倫批評，國民黨不要只在內部玩。

吳敦義今天參加國民黨中央黨部的慶元宵滾元宵活動，會後受訪時說，過去國民黨的制度是由7成民調、3成黨員投票決定人選，但有很多黨員建議，如果能夠把黨員投票比重拉到5成、民調5成，既能兼顧黨員意志，也能兼顧到民調的標準，這些建議他一併請智庫與非智庫編列的學者專家，召開公聽會討論。

吳敦義指出，如果把黨員投票的比重拉高，雖然只占決定總統候選人的5成，但仍是由全體黨員投票，誰得票最高或過半，也許主席就由總統候選人接手，他認為這種作法很合理，只是目前黨主席的產生方式和任期，還需要技術上達成共識，才能夠修改。

前立委孫大千今天在臉書上批評，用一個黨內選舉的機制去綁住一個全國性選舉的初選方式，把黨員的意志凌駕在全民的意志之上，「是不是腦袋有問題？」

吳敦義回應說，「我腦袋從來沒有問題，」如果他有問題的話，怎麼會當行政院長時，是40多年來經濟成長、社會治安最好、風調雨順、國泰民安、兩岸和平穩定發展，「我做行政院長做假的嗎？不能隨便亂批評。」

至於媒體詢問，黨內盛傳吳敦義承諾給部分縣市黨部主委不分區立委席次，幫吳敦義催出總統初選的黨員票，吳敦義駁斥說，他從沒有提到不分區，他也不想用不分區的立委增加自己的支持度，不分區立委有一定的代表性，必須對國民黨加分、增加2020重返執政的機會，他一定大公無私，不會考慮到這個是誰的人。

吳敦義表示，從去年九合一選舉22縣市長提名就知道，他北部提的是誰、北部左手邊提的是誰、南部又是誰，跟同一個人都有密切關係，但並沒有把他們排除掉，這樣講已經呼之欲出了。

九合一選戰中，國民黨提名侯友宜參選新北市長，侯友宜是朱立倫擔任新北市長的副手，另外，國民黨提名陳學聖參選桃園市長，陳學聖曾擔任時任桃園縣長朱立倫的文化局長，台南市長國民黨則提名朱立倫的妻舅高思博。

另外，吳敦義在慶元宵滾元宵活動上與夫人蔡令怡一起親手搓湯圓。吳敦義受訪時表示，搓湯圓是太太擅長的，他原本想當助手就好，但他後來也熟練了，把湯圓搓的很好、很圓，至於媒體詢問，是否願意在總統大選中擔任副手，吳敦義說，他不能回答。（編輯：楊凱翔）1080218