公投若要求重啟核四 蘇貞昌：事實不可能

（中央社記者陳俊華台北19日電）時代力量立委徐永明在立法院施政總質詢時問，若公投要求核廢料從蘭嶼遷回本島核電廠存放、重啟核四是否可行。行政院長蘇貞昌說，核電廠所在地絕對不會同意；核能發電是事實上的不可能。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌列席備詢。

時代力量立委徐永明指出，最近公投會越來越頻繁、政策公投越多，擁核人士要發起3個公投案，其中有一案要求將蘭嶼的低階核廢料移到本島，行政院態度如何。

蘇貞昌說，核廢料當初秘密放在蘭嶼，對蘭嶼不公平，現在說要遷回本島，若要放在核電廠內，「核電廠所在地絕對不會同意」。

徐永明指出，也有提案要求立法院研議核能減媒專法，在西元2030年前，達成核能發電不能低於燃煤發電；蘇貞昌說，現在核能發電已經是不可能，事實上不可能，不要說態度上反對，及環境基本法等是都反對的，而是事實不可能。徐永明又問，核四是否可能重啟；蘇貞昌說，這也是事實不可能。

徐永明說，現在蘇貞昌對這3個公投案的態度都反對，如果像上次公投一樣，這3個公投案都通過，「院長還做得下去嗎？」蘇貞昌說，「那做不下去」。

蘇貞昌說，這次公投時，事實上沒有讓民眾知道結果會怎樣，例如第一題不用講這麼麻煩，只要問哪個縣市願意放核廢料，很清楚沒有任何地方願意接受核廢料，卻不反對核能發電，這是不能並容的兩個情形。（編輯：趙蔚蘭）1080219