藍委諷上山打老共 蘇揆：是國民黨被老共打敗

（中央社記者范正祥台北22日電）國民黨立委賴士葆今天質詢時形容民進黨執政是「上山打老共」，把兩岸關係推向戰爭邊緣。對此，行政院長蘇貞昌答覆，民進黨是愛和平，國民黨打老共打了幾十年，被老共打敗。

立法院院會今天進行施政總質詢，賴士葆與蘇貞昌詢答過程一來一往，彼此交鋒。

聲音沙啞的賴士葆上台質詢時，先禮貌性向蘇貞昌打招呼道聲好。蘇貞昌則是客氣提醒，「您的嗓子嗓音比我壞的快，要保重」。賴士葆也笑說，「您的聲音與我差不多」，他對聲音也沙啞的蘇貞昌說，「二哥不必笑大哥，大哥不必笑二哥。」

賴士葆以「民進黨將台灣推向戰爭」做為質詢主題，頻頻批駁蘇貞昌及大陸委員會主委陳明通對於兩岸關係主張。他說，「蘇貞昌與陳明通好像黑白無常，上山打老共、下山打包子（高雄市長韓國瑜）」，陸委會就是陸「擋」會，什麼都要擋。

質詢兩岸關係，賴士葆還說，蘇貞昌上任後，「一直戳老共，一直戳老虎的屁股。」

賴士葆質詢蘇貞昌，如果兩岸發生戰事，會不會扛起槍，衝上第一線。蘇貞昌答覆，「如果有什麼，什麼都拿起來」，如同當年英國對抗侵略，民眾有掃把都拿起來，絕不投降，他是要宣示態度，要有保護自己的決心，台灣人不是被嚇大的。

質詢過程中，賴士葆再三提及，民進黨執政是「上山打老共」，把台灣要帶向戰爭。蘇貞昌也回說，「打老共的是國民黨，民進黨是愛和平；國民黨曾經打老共，是被老共打敗，民進黨不曾打老共，國民黨打老共打了幾十年，被老共打敗。」（編輯：王永志）1080222