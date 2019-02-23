立院委員會召委選舉 綠拿10席藍橘合作奪6席

（中央社記者劉冠廷、陳俊華、范正祥、王揚宇台北23日電）立法院各常設委員會今天選舉召集委員，開票結果，民進黨立法院黨團獲得10席召委；國民黨團則與親民黨團的合作，共獲得6席召委席次。

立法院第9屆第7會期8個常設委員會今天上午舉行召委選舉，藍綠黨團紛紛發出甲級動員因應，最終，有6個委員會由藍綠各推舉一名召委，分別是內政委員會由民進黨立委張宏陸與國民黨立委林為洲擔任；經濟委員會由民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委孔文吉擔任。

財政委員會由民進黨立委施義芳以及國民黨立委羅明才擔任；教育及文化委員會由加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅，以及民進黨立委蔡培慧擔任；交通委員會方面，召委為民進黨立委李昆澤與國民黨立委陳雪生；社會福利及衛生環境委員會為民進黨立委劉建國與國民黨立委徐志榮。

至於在外交及國防、司法及法制委員會方面，則是透過選舉的方式產生召委人選，選舉結果最終都由民進黨立委獲得席次，外交及國防委員會為蔡適應與王定宇，司法及法制委員會則是段宜康與周春米。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，這次召委分配上，看起來是一個90分的安排，是最佳結果；這次召委選舉不需要動用到抽籤，很感謝其他黨團的配合，希望未來在修法進度上，大家能在和諧的狀況下進行。

國民黨立法院黨團總召江啟臣受訪時表示，因為立委補選在3月16日才進行，國民黨現在只有32席立委，過去有些委員會還有抽籤的機會，但這次人數不夠，已經極大化可以拿下召委的機會，經過人數安排、與其他政黨合作下，共能拿下6席召委。

國民黨團在外交及國防委員會、司法及法制委員會都沒有召委席次。江啟臣說，在外交及國防委員會還有3席立委，有達最低連署人數，而在這兩個委員會中都有黨團核心幹部、立委，盼能補強戰力不足的部分。（編輯：張均懋）1080223