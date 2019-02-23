世界行動通訊論壇矮化台灣 NCC主委拒絕出席

（中央社記者劉麗榮台北23日電）電信界年度大事「世界行動通訊論壇」25日將在西班牙巴塞隆納舉行，NCC表示嚴正抗議主辦單位擅自更改台灣名稱，原要率隊前往的NCC主委詹婷怡決定不出席會議。

國家通訊傳播委員會今天透過新聞稿指出，世界行動通訊論壇（GSMA Mobile World Congress, MWC）主辦單位今年在報名系統擅自變更稱謂，由「Taiwan」改為「Taiwan, Province of China」，NCC第一時間立即與主辦單位交涉，表達不能接受與嚴正抗議。

NCC表示，MWC活動包括各國通訊傳播監理機關官員參加的部長級會議，以電信業者和設備製造商參與為主的大會和展覽，是全球行動通訊產業一年一度的重要盛事。以往會議官網報名系統中均以「Taiwan」呈現稱謂，往年也由NCC主委率領國內電信產業代表積極與會。

NCC官員表示，數度與MWC交涉，要求改回原來稱謂，不過對方以參考國際等理由，至今仍未改正。NCC認為，MWC是民間組織所舉辦的活動，不希望如此複雜化，而NCC主委詹婷怡也決定不出席今年活動，不過，5G時代來臨，NCC也不能缺席，將另派兩名人員代為出席。

NCC強調，近來國際間類似組織或商業活動擅自更改台灣稱謂一事，已引發許多與台灣理念相近國家、國會與人民紛紛提出抗議及譴責。

先前媒體報導，英國國會的台英國會小組主席伊凡斯（Nigel Evans）等44名英國國會議員即聯名發函，呼籲進行英語能力檢測的組織—「雅思考試中心（IELTS）」改正其線上報名系統網頁將台灣標示為（Taiwan, China）的不當作法，函中也說明，這個稱謂不僅不正確，也會造成誤導，因為台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。

NCC指出，英國外交部副部長費爾德（Mark Field）去年曾公開指出，英國政府向來以「台灣」稱呼台灣，「雅思考試中心的做法不符英國政府長期以來的政策」。NCC也籲請總部在英國倫敦的GSMA儘早更改對台灣的不當稱謂。（編輯：王永志）1080223