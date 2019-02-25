彰化立委補選抽號次 1號柯呈枋3號黃振彥

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化縣第一選區立委補選今天號次抽籤，1號中國國民黨柯呈枋，2號無黨籍紀慶堂，3號民主進步黨黃振彥。抽籤後，柯呈枋喊出「一定當選」口號，黃振彥則推出創造三贏政見。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所遺留彰化第一選區立委席次需補選，中選會決定3月16日投票，共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名楊澤民、無黨籍紀慶堂4人完成登記，但楊澤民日前因資格不符退選。

參選人號次抽籤上午在彰化縣選舉委員會登場。柯呈枋抽籤前先在選委會樓下中庭說明參選主張，並發表維持古蹟留存、爭取鹿港設立國家傳統藝術中心、翻轉教育環境、打造一鄉一特色、力展青年創業環境、輔導建立鄉鎮特色農產品牌、致力減低北彰化空污等政見。

柯呈枋說，團隊為鹿港、和美等地區做出整體規劃，他已經準備好在立法院爭取最好、最大資源，並配合彰化縣長王惠美建設地方、活絡產業經濟，希望支持者共同力保國民黨目前在彰化縣唯一的立委席次。

抽中3號的黃振彥則喊出「環境、勞工、經濟3贏」及「文化、生態、產業3贏」等政策，參選政見主軸「文化新首都、經濟火車都」，文化新首都政策要擴大擔任鹿港鎮長時爭取新台幣75億元的國家歷史風景區建設，將選區伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉共六鄉鎮擴大納入範圍，內涵擴及生態及產業面，讓文化、生態、產業三贏。

黃振彥強調，選區是中小企業蓬勃聚落，有工業區、水五金、家具、酪農產業等，若再注入新能量及妥善軌道建設，這裡絕對可成為全國經濟發展火車頭，因此，決心成立專業服務團隊，並解決農地工廠共業，創造環境、勞工、經濟三贏。（編輯：翁翠萍）1080225