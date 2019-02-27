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助僑務工作與急難救助 旅墨僑領獲頒海華榮譽章

最新更新：2019/02/27 18:51

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）僑務委員會委員長吳新興今天頒發海華榮譽章給旅居墨西哥多年的僑務諮詢委員梁輝騰，表彰他長久以來熱心僑社工作，以及處理台灣民眾急難事件的貢獻。

吳新興在頒贈典禮致詞時形容梁輝騰是傳奇人物，並表示，梁輝騰在墨西哥事業做得很成功，是墨西哥僑界重要領袖，對僑務工作有許多貢獻，並提供急難救助方面的協助。僑委會透過頒發獎章感謝梁輝騰的協助，也期盼他未來持續支持、協助僑務工作。

梁輝騰致詞時說，他在墨西哥已有28年，在當地經營事業，目前經營20家公司，包括鞋子等不同行業。

梁輝騰表示，2017年墨西哥發生強震，其中有5個台灣人罹難。回顧當時，他說，當地台商曾捐助17萬美元，以現金卡的形式協助災民到當地超市購買食物與生活用品；他也跟慈濟一起到災區協助災民。

僑委會指出，梁輝騰在墨西哥梁氏企業集團擔任總裁，過去曾任中南美洲台灣商會聯合總會總會長，長期以來支持駐處推動國民外交，協助台商爭取台、墨貿易商機，有助提升台灣在墨形象。梁輝騰曾2度擔任墨國僑務委員，並於2018年9月起擔任僑務諮詢委員，協助僑委會推動僑務工作。

僑委會說，梁輝騰熱心公益，多次捐款賑助台、墨天災災民與協助弱勢團體，包括於2017年9月墨國強震事件中主動協助罹難僑民家屬處理殯儀後事、響應2018年2月花蓮震災捐款協助重建等，凝聚僑界力量，並提升台灣在中美洲能見度。（編輯：黃國倫）1080227

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