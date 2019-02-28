二二八72週年 促轉會盼民眾了解歷史具同理心

（中央社記者游凱翔台北28日電）促轉會代理主委楊翠今天表示，今年是促轉會成立後的第一個二二八，最重要的工作是替受難者司法平反、平復傷痛。她並分享受難者家屬阮美姝的故事，盼社會大眾的理解與關懷成為替二二八受難者平反的動力。

楊翠在行政院促進轉型正義委員會的臉書粉絲團錄製影片表示，促轉會選擇在昨天進行一批比較大量的二二八受難者有罪判決的撤銷公告，意義在於要還給受難者清白，且給家屬溫暖和關懷，也希望社會大眾可以透過促轉會的工作，更加了解歷史，並有同情及同理心，共同追求社會的和解。

楊翠也分享受難者家屬阮美姝尋找父親的故事。楊翠說，西元1947年3月，阮美姝的父親因臥病在床，當時新婚的阮美姝回家時親眼看著父親被便衣人員帶走，一去無回，至此之後，阮美姝為了尋找父親，尋遍所有慘況的屍體，卻一直找不到父親的遺體。

她說，阮美姝的母親也因為丈夫的失蹤多次想要自殺，為了擔心母親在夜晚吞藥自殺，只好將媽媽綑綁，而阮美姝60歲時，戶口上父親欄一直都是失蹤而非死亡，也時常夢見父親回來摸她的頭、替她蓋棉被。

楊翠表示，阮美姝在2016年的冬天過世了，二二八受難者家屬的痛無法隨著時間流逝而消失，但社會大眾的理解與關懷可以成為阮美姝晚年勇敢站出來替二二八受難者平反的動力。

她認為，如果可以透過大眾的打拚，讓當事人及家屬的清白可以得到社會理解及認同，就是消除長久以來痛苦的最好藥方，也是台灣社會得到和解的道路。（編輯：謝佳珍）1080228