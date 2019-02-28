政治受難者財產返還 促轉會擬另立新法

（中央社記者游凱翔台北28日電）促轉會已撤銷3831名政治受難者的刑事有罪判決，至於受難者及家屬財產返還、補賠償問題，促轉會發言人葉虹靈今天表示，將另立新法，最慢明年5月提出草案。

今天是二二八事件72週年，行政院促進轉型正義委員會昨天公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，名單共有1056人，截至目前，促轉會一共辦理3批、共3831人有罪判決撤銷作業。

針對政治受難者及家屬的財產返還、補賠償問題，葉虹靈接受中央社訪問時表示，依照現行的促轉條例，促轉會只能「規劃」但無法「執行」，因此徵詢相關部會後，都認為促轉會應針對補償對象及標準另立新法，實施起來才會更加完整。

葉虹靈指出，促轉會將持續與受難者及家屬、學者專家對話及舉辦座談會，最慢明年5月就會提出草案。

另外，葉虹靈也說，國防部過去雖然曾針對政治受難者被沒收的不動產製作清查報告，但促轉會在檢視的過程中發現並不完整，加上有許多不動產已被過戶、變賣，甚至還有成為國有財產、機關用地等無法返還，因此將委託專業機構來研究清查，盡可能讓調查更加周延。（編輯：楊凱翔）1080228