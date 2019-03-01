朱立倫談核能 堅守核安與廢料處理兩原則

（中央社記者黃旭昇新北1日電）前新北市長朱立倫今天表示，「核能要安全，核廢料要積極處理」是核能議題最重要的兩大原則，不要有政黨之別，必須以理性的心態面對，要兼顧人民的健康安全及國家核能的安全。

朱立倫今天到新北市三重區力行市場，陪同三重立委補選中國國民黨參選人鄭世維，一起掃街拉票。

朱立倫說，要以理性的心態面對能源政策與核能議題，而非意識形態，不要將核能變成「神主牌」；民主進步黨就是將反核與台獨當成兩大最佳的神主牌。

他表示，民進黨上台之後每天都說不缺電，反核卻每天都使用核電，反核又重啟核二廠二號機，當初堅決反核的人卻沒有任何聲音。台獨議題也是如此，民進黨每天喊台灣獨立，上台後也不敢宣布台獨，這些都是要騙人民的選票。

對於核能議題，朱立倫表示，若他當選總統，當然以保障人民安全為最大考量，不但要確保核能安全，並要積極的處理核廢料問題。

他強調，能源政策與處理核廢料議題是中央的責任，不應推給新北市、屏東縣等地方政府，必須以科學與專業的方式，理性的認真態度處理，他將來會在整體能源政策中說明。（編輯：王思捷）1080301

國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維（前右）1日在前新北市長朱立倫（後右）陪同下，前往三重力行市場掃街拉票，爭取選民支持。中央社記者黃旭昇新北攝 108年3月1日