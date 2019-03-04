同婚法案 親民黨團盼行政院請大法官再解釋

（中央社記者范正祥台北4日電）立法院院會明天將處理行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，親民黨團總召李鴻鈞今天呼籲退回行政院版本，並盼行政院根據去年公投最新民意，請大法官再作一次解釋。

李鴻鈞在親民黨立法院黨團召開記者會指出，憂心台灣社會在同婚、反同婚議題上造成撕裂與對立。行政院提出草案時，雖然法案名稱是中性的，但挺同、反同方都不滿意，「把難題丟給立法院解決」，這種「急就章」的作法，並不負責任。

李鴻鈞認為，2018年11月24日的公投結果與司法院大法官2017年5月24日作出釋字第748號解釋並不相同。行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，究竟該符合前年大法官所作釋字第748號解釋，還是去年公投結果，孰輕孰重，行政院應說明清楚，如果不重視直接民意的展現，是否以後就不需要公投了。

他呼籲，退回行政院「司法院釋字第748號解釋施行法草案」。行政院應該廣納社會大眾意見，避免造成社會更大的對立。行政院應該請大法官「再作一次解釋」。

李鴻鈞指出，立法院之前處理「一例一休」、「年金改革」的修法，強力表決通過造成爭議，無助社會和諧。因此，希望行政院針對同婚法案好好再檢視。（編輯：趙蔚蘭）1080304