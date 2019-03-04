潛艦國造進入關鍵節點 立院擬3月底開秘密會議

（中央社記者游凱翔台北4日電）潛艦國造將完成「合約設計階段」，能否進入「細部設計階段」，本月將是關鍵節點。立法院外交及國防委員會召委王定宇今天說，暫定本月底召開潛艦國造秘密會議，了解所有輸出許可的進度。

台灣國際造船公司負責的「潛艦國造委託規劃設計案」若今年3月如期如質完成，潛艦國造進程即由「合約設計」進入「細部設計」階段，並建造原型潛艦、進行海試，最後則是「量產」。

國防部長嚴德發去年10月曾在立法院備詢表示，潛艦國造當時仍在合約設計階段，若沒問題才會至細部設計階段，因此今年3月是「關鍵節點」；海軍司令黃曙光也承諾，本月將赴立法院專案報告，讓立委得知潛艦國造進度及狀況。

立法院外交及國防委員會召委王定宇接受中央社記者訪問時表示，暫定本月底召開潛艦國造秘密會議，屆時黃曙光等人將出席，也要求相關人員向立法院提出所有的輸出許可，了解潛艦國造進度；若提不出來，可能有變因。

根據民國108年國防預算書，潛艦國造第2階段的原型艦籌建，將在114年建造完成，預算編列自108年度至114年度為止，預算總額為新台幣493億6170萬元。

預算書顯示，潛艦原型艦籌建預算最高峰為110年度、編列113億8265萬元，其次為109年度、98億4436萬元，而113年度編列39億2863萬元，完工年度、即114年為25億6305萬元。

知情人士表示，潛艦製造最繁複的是系統整合，在這兩年合約設計階段裡，國防部與系統商開過數百次會議，若取得紅區零組件，接著就是最困難組裝，為此台船已多次派員出國考察，預期約有上百名承包商配合造艦。

他說，由於潛艦國造極機密敏感，全程都在「室內」製造，艤裝作業也選擇在隱密的碼頭進行，台船為此已建造了「潛艦建造專區（明年完工）」及「綜合廠房（去年底完工）」。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。(編輯:李信寬)1080304