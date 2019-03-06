海巡公海護漁8日啟航 李仲威打氣

為維護台灣公海漁船作業安全，海巡署「巡護七號」8日將自高雄港啟航，展開為期60天的護漁任務，海委會主委李仲威（中）6日親自登艦，為整裝待發的海巡同仁加油打氣。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年3月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船8日將自高雄港啟航，執行今年第1航次中西太平洋公海護漁任務，為期60天，海委會主任委員李仲威今天登艦為同仁打氣。

為維護台灣公海漁船作業安全，「巡護七號」8日中午將自高雄港啟航展開為期60天的護漁任務，李仲威今天專程至高雄港碼頭登艦，為整裝待發即將遠航的海巡同仁加油打氣，並致贈加菜金。

李仲威海巡署長任內每逢海巡艦艇遠洋巡護任務時，都親赴任務艦慰勉遠航同仁辛勞。

李仲威表示，公海巡護代表台灣海域執法的公權力及於國際公海，讓遠洋作業漁船獲得保障，並感受海巡同仁的關懷溫情，也彰顯中華民國善盡國際公民義務。此外，海巡艦船泊靠國外港口整補時，開放當地僑民及國外友人登艦參觀，也可實質拓展海洋外交。

他又說，海巡署將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握台灣作業漁船動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護勤務，確保漁民安全。

台灣於民國93年底成為「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）成員國，為落實中西太平洋公海洋區海域內責任漁業制度，每年均由漁業署針對台灣遠洋漁船作業分布情形及海域狀況規劃巡護區域。海巡署配合執行於公海登檢作業漁船是否遵守WCPFC相關規定，保障遠洋漁船作業安全，維護公海漁業秩序，善盡國際責任。（編輯：陳清芳）1080306

海委會主委李仲威（前右4）6日赴高雄港親自登上海巡署「巡護七號」，為8日將啟航展開60天護漁任務的海巡同仁加油打氣。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年3月6日