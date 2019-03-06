日媒蘇啓誠之死報導 家屬聲明引關注

（中央社東京6日綜合外電報導）日本放送協會4日播出「假新聞奪走外交官生命」節目，探討假新聞與前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺案，這項深度報導再度引起網路就蘇案及輿論角色的熱烈討論，家屬聲明也再成焦點。

日本放送協會（NHK）公布家屬的最新聲明，強調在未查明真相情況下，不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。「這樣一個外交官的犧牲就比較有意義了」。

NHK於4日晚間在「Close up現代」播出節目。

節目簡介去年9月4日颱風侵襲日本造成關西機場約3000名旅客滯留航廈，其中約1/3是外國旅客，引發台灣不少網友批評駐日代表處，在野黨立委也召開記者會，建議查辦相關人員處理態度。

蘇啓誠就在颱風侵襲10天後的9月14日，結束自己的生命。

NHK在節目中公布蘇啓誠家屬最新聲明：「現在真相如何對我們家屬而言，是沒有能力調查的事，也不具有多大意義。將來歷史自然會對一個外交官的犧牲有一個公平的判斷。」

聲明指出，希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律研究者對網路上假新聞和假消息流竄，在制度面上或法律面上慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或無辜的人名譽受損。

聲明表示，此外政府也好、組織也好、媒體也好，或者是網路利用者，在未查明真相情況下，不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。「我想這樣一個外交官的犧牲就比較有意義了」。

NHK節目描述，關西機場9月5日上午調派巴士開始將滯留旅客撤離機場，之後在社群網站上出現一篇貼文，提到中國大使館調派專用巴士把旅客接出機場；也有人拍下巴士內的畫面上傳，開始出現很多稱讚中國的留言。

曾在電視節目上批評駐日單位的評論員黃暐瀚接受NHK採訪時說，如果電視及報紙慢半天或一天報導的話，久了之後銷量或收入就會下滑；雖然說是不是事實比什麼都要重要，就這一點確實兩難。

黃暐瀚後來針對自己的評論在臉書上道歉。

他對NHK說，現在每一分鐘每一秒鐘都有新的訊息，或是又有一篇匿名的文章，所以訊息非常快速，而快速就很難查證，但即使如此還是要查證。

黃暐瀚說，這件事情是一個很好的教訓，他也深自檢討並向大家道歉。

NHK採訪小組也找到當時與蘇啓誠有電子郵件往來的友人，現居日本滋賀縣的來自台灣醫生王輝生。

王輝生當時曾跟蘇啓誠說，颱風過後往關西機場的道路是封閉的，照這個情況來看，中國大使館應該無法派車前往關西機場。

王輝生說，那個時候車輛無法進入關西機場，所以說中國大使館派車進入關西機場是假新聞。

他跟蘇啓誠說，要反駁那些沒來由的批評；蘇回信說：「那不容易，所言甚是，同感，但沒人聽進去。」

相關人士表示，蘇啓誠當時不分晝夜忙於回應超過千件的抗議電話跟電子郵件。

王輝生說，百口莫辯，也無力以對，再怎麼想要解釋、再怎麼說也不會有人聽，蘇啓誠當時的心情就像已經絕望。

蘇啓誠在跟王輝生通了最後一封電子郵件的2天後，踏上了不歸路。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080306