宗教團體法惹議 總統：充分溝通獲共識再推動

總統蔡英文（圖）7日接見中華道教聯合總會理事等重要幹部及宮廟負責人時表示，為了環保問題，我們確實鼓勵大家減香，但是絕對沒有要滅香；至於「宗教團體法」的立法進度，已經交代行政院，務必要大家充分溝通有基本共識後，才能繼續推動。中央社記者鄭傑文攝 108年3月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天接見宮廟負責人時表示，政府鼓勵減香絕對沒有滅香；政府也從來沒有要禁止民眾焚燒紙錢或封爐；宗教團體法立法則已交代政院，充分溝通釋疑且有基本共識再推動。

蔡總統上午在總統府秘書長陳菊、內政部次長陳宗彥陪同下接見「中華道教聯合總會理事等重要幹部及宮廟負責人」，總統致詞表示，這幾年她只要有出外的行程，幾乎都會安排到不同的宮廟上香祈福。

總統說，宮廟不只是台灣信仰的中心，也是討論公共事務的重心。很多民眾也常在廟埕泡茶，評論時事，相信宮廟負責人也是最清楚地方民意的人。

總統特別釐清地方上謠言指稱民主進步黨政府要滅香，總統說，這是謠言，為了環保問題，政府確實鼓勵減香，但是絕對沒有要滅香，她到地方宮廟參拜還是拿香，相較於前幾年，近年來，很多宮廟都已經配合減香，以前是一大群人拿香參拜，現在主祭者拿香就可以。

至次燒紙錢問題，總統表示，政府從來沒有禁止民眾焚燒紙錢或封爐，而是改用輔導的方式，以環保的措施作為替代，比如說很多宮廟都開始使用環保的金爐，這是一件好事情。

另外，去年立法院通過財團法人法將宗教財團法人排除在外，並表示將透過推動「宗教團體法」的立法規範宗教性質的財團法人，因此，宗教團體納管一事，引發不同宗教團體反彈與社會爭論。

蔡總統表示，宗教團體法立法進度，她已經交代行政院，務必要跟大家充分溝通，當大家釋疑後且有基本的共識，才可以繼續推動。

在社會安全網強化部分，總統說，政府非常重視社會安全網強化，要讓需要幫助的人受到好的照顧，是政府的職責。但是，只靠政府來做是不夠的，需要宗教團體一起來做。事實上，社會安全網的建構，在政府全力投入之下，還是有一些做不到的地方，希望大家都一起來幫忙。

蔡總統舉例表示，像是中華道教聯合總會也辦過許多公益活動，不論在教育、文化上，為社會安全網貢獻很多，而在座宮廟代表為地方奉獻良多，例如松山慈惠堂、新營太子宮、麻豆海埔池王府都獲得內政部表揚，相當優秀。

總統期許，未來在中華道教聯合總會會長徐文僅帶領下，各宮廟能持續發揮在地影響力，促進公益，一起為社會的進步努力。（編輯：林興盟）1080307