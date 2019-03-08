國軍採購F-16V 美台商會：符合台灣關係法

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）國防部向美方提出新式戰機採購需求，美台商會會長韓儒伯表示，這項軍購符合「台灣關係法」要求美方提供台灣武器以自我防衛，將能有效提升台灣防空能力。

國防部昨天召開記者會說明戰機採購規劃。空軍司令部計畫處長唐洪安少將表示，只要符合國軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是選項之一；對美國提出的採購需求中，並不會提到「我們要什麼機型」等細節，而是待美方回覆後再評估、議價。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）今天發布新聞稿指出，美台商會長期支持美國向台灣出售更多F-16戰機，也咸信這類軍售能解決質與量的雙重挑戰，大幅提升台灣防空能力。

美台商會表示，F-16V戰機的性能與功能能輕易滿足台灣空軍的作戰能力，目前的維修、週期支援與飛行員培訓基礎設施也能使台灣現有武力具成本效益並快速整合。新型F-16V戰機將能支持並增強台灣軍方正在進行的F-16升級計畫。

聲明指出，這項升級計畫從2016年起開始實施，將台灣現有的F-16 A/B升級為F-16V，並提供AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達（AESA）。升級計畫與新採購計畫將能使台灣擁有足夠數量的現代化與強大戰機機隊，以因應中國正在進行的軍事現代化所帶來的威脅。

韓儒伯表示，台灣有權購買新型戰機，並維持一支能確保空權的現代化、運作良好的空軍。購買F-16V戰機將有助於彌補迫在眉睫的戰機缺口，並能顯著提升台灣保衛領空能力。這一採購計畫也代表台灣對自身國防與安全承諾的重大提升。

韓儒伯指出，這項採購計畫符合「台灣關係法」中要求美方向台灣提供武器以自我防衛，他期望美台雙方能達成協議並及時完成採購計畫。

至於外傳美方開出高達3900億元（約130億美元）天價，韓儒伯在回覆中央社的郵件中表示，這是媒體揣測數據，美方尚未報價。（編輯：嚴思祺）1080308