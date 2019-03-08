台灣兩性職場平等冠亞洲 總統：做自己的女一

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，世界銀行2019年女性、經商與法律報告中，台灣平均分數達91.25，亞洲第一。在自己的專業領域，堅持投入，你就是自己的女一。

今天是三八婦女節， 蔡總統上午在臉書發文表示，身為女性，活在世上你總是要面對不只一種雜音。在家裡，你看著哥哥弟弟，他們似乎理所當然繼承房子、為家族繼承姓氏。在學校，女生常被說數理不好，你要花很多力氣，才能證明自己跟男生一樣優秀。

蔡總統說，「在職場，你被要求化妝、要求穿窄裙。當你要顧小孩、忙家庭，老闆就說你不夠用心。在每一場比賽，當你據理力爭，他們卻說你情緒化、歇斯底里」。

這個世界，已經開始有點不一樣，蔡總統說，有越來越多女性，在自己的領域奮力前進，突破限制，締造無可取代的成績。

蔡總統表示，不論是運動員、警官、軍人、科學家、醫師、老師，或是任何職業，每一位女性都用盡全力，在陽剛的世界裡突破藩籬。「是你們每一個人，讓台灣越來越多元美麗」。

「我們不需要被別人定義。在自己的專業領域，堅持投入，你就是自己的女一」，蔡總統表示，世界銀行的「2019年女性、經商與法律」報告當中，調查了就業、薪資、生育等8項指標，台灣平均分數達91.25，得到亞洲第一。這是婦運前輩、還有每一個人共同努力的痕跡。

蔡總統要告訴大家，希望有一天大家叫她總統，而不是女總統。性別，不應該是評判個人表現的決定。

蔡總統敬每一位堅毅美麗的女性，性別平等的路上，還要繼續一起風雨同路，勇敢前行。（編輯：黃國倫）1080308