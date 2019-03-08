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婦產科急難重症健保給付 蔡總統：會逐步調整

最新更新：2019/03/08 13:19

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天在總統府接見國際婦產科醫學聯盟成員，除了呼籲他們繼續在國際場合為台灣發聲，蔡總統也提到，將持續落實分級醫療，會逐步合理調整婦產科急難重症的健保給付。

蔡總統致詞提到，今天是國際婦女節，歡迎守護婦女健康的國際友人來台，參加台灣婦產科醫學年會；對於在場的台灣婦產科醫學會成員，蔡總統特地表達3個感謝。

蔡總統首先感謝台灣婦產科學會照顧台灣的婦幼健康，她說，2017年台灣孕產婦死亡率已經降到10萬分之9.8，胎兒性別篩檢也已禁止，她感謝在座醫師多年來照顧孕產婦的健康並且致力於生殖醫學的研究。

蔡總統也感謝台灣婦產科醫學會對政府施政提出寶貴建議，衛福部與婦產科醫學會共同推動的生產事故救濟條例，從2016年上路以來，改善了醫病關係，醫院的婦產科也都開始招滿，這是好消息。

此外，總統並感謝台灣婦產科醫學會用醫療讓台灣走向國際，「你們每一位都是台灣的醫療國家隊」。

蔡總統指出，婦產科醫師在前線打拚，政府也會做所有醫師後盾，會持續落實分級醫療，過去遇到問題的母嬰親善評鑑政策，已經修正，對於婦產科急難重症的健保給付，未來也可以逐步、合理調整。

她說，台灣會持續響應聯合國2030永續發展的全球目標，積極促進性別平等，增強婦女與女孩權能，並努力為婦女和婦產科醫師帶來更好的發展；過去以來，台灣不斷致力於婦幼權益保障跟國際婦女人權的關懷，也希望與會人士能繼續在國際場合為台灣發聲。（編輯：黃國倫）1080308

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