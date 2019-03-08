採購戰機 空軍：新式F-16V與F-35皆符需求

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）媒體報導，空軍天價購買武器、不符合新一代戰機需求，空軍司令部今天表示，新式F-16V及F-35型戰機均符合作戰需求，但需要針對軍購價格、國家財政、獲得時程等因素通盤考量。

中國時報今天報導「美吃台夠夠 逼我買天價武器還不許喊痛」。對此，空軍司令部晚間回應表示，面臨中共空軍戰力持續增強，中華民國空軍擔負空防任務的各型主力戰機均屆中壽期，已達亟需提升戰力的關鍵時刻。

空軍司令部表示，空軍自民國92年起，即配合整體國防戰略構想、因應當前敵情威脅及作戰需求，以及國際上武器獲得不易現況等因素，依軍售獲得作業程序，10餘年來逐年提出新式戰機軍購作業，卻一直未能獲得。

美國川普政府上任至今，先後通過台灣旅行法、國防授權法等友台法案，值此台美關係穩固之際，空軍經過多年努力爭取，向美方多次提出採購新式戰機需求，終於獲得初步進展，絕無綁大選等政治因素考量，以及決策過程短暫倉促等情況。

有關報導內容提及空軍天價購買武器、「F-16V並不符合空軍新一代戰機需求」等，空軍司令部也鄭重澄清表示，目前新式F-16V及F-35型戰機均符合空軍作戰需求，但需要針對軍購價格、獲得時程、後勤維保、國家整體財政等因素通盤考量，才能達成「形成即時戰力、最佳成本效益」的最終籌購目標。

空軍司令部表示，基於當前敵情威脅及國防安全需要，呼籲民眾共同支持國軍建軍，以堅實可恃的國防戰力，共同守護家園、維護自由民主。

國防部昨天召開記者會說明戰機採購規劃。空軍司令部計畫處長唐洪安少將表示，只要符合國軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是選項之一；對美國提出的採購需求中，並不會提到「我們要什麼機型」等細節，而是待美方回覆後再評估、議價。（編輯：蘇志宗）1080308